Öl-Brent scheitert am Level von 70,00 USD

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Am 11. März nahmen wir im Rahmen der Attacke auf das Level von 70,00 USD je Barrel das Öl der Sorte Brent bereits unter die Beschau. Der Monatsabschluss ist zwar noch nicht gegeben, jedoch die bisherige Monatskerze eine klare Abweisung verdeutlicht. Die Rückkehr unter die Abwärtstrendlinie seit 2014 stimmt zusätzlich kritisch, sodass man unterhalb von 65,00 USD durchaus weitere Verluste einkalkulieren muss. Abgaben bis 52,40 USD und tiefer bis rund 45,00 USD könnten hierbei ohne große Umstände erfolgen.Saisonal weisen die kommenden vier Wochen übrigens eher auf einen bullischen Preisverlauf hin. Somit würde, eine Rückkehr und Etablierung über der Marke von 70,00 USD per Wochen- und insbesondere Monatsschlusspreis, hingegen für einen Rally-Fortsetzungslauf bis zunächst zum Hoch vom Oktober 2018 bei 85,62 USD sorgen. In diesem Zusammenhang wären darauf folgende dreistellige Preisniveaus auch keinesfalls mehr abwegig.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.