Gold - Explosive Ausgangslage

Nachdem ein bärisches Doppeltop die Erholung des Goldpreises im Januar beendet hatte, brach der Kurs des Edelmetalls bis an die anvisierte Unterstützungs- und Zielmarke bei 1.670 USD ein. Dort startete Anfang März die erwartete Erholung, die bislang aber nicht nachhaltig über die Hürde bei 1.747 USD oder an den Widerstand bei 1.764 USD führen konnte. Zuletzt hat sich der Goldpreis zwar über eine Abwärtstrendlinie geschoben, von einem bullischen Konter ist im volatilen Seitwärtsgeplänkel der letzten Tage aber noch nicht viel zu sehen.Um die Erholung jetzt fortzusetzen, muss der Goldpreis zunächst erneut über den Widerstand bei 1.747 USD klettern. Anschließend müsste auch das Zwischenhoch bei 1.755 USD durchbrochen werden und erst dann wäre der Weg für einen kleinen Anstieg bis 1.764 USD frei. Dort dürften schon die Bären warten und den nächsten Abverkauf initiieren. Erst darüber wäre eine deutliche Erholung bis 1.795 und 1.815 USD denkbar.Aufgrund der Seitwärtsbewegung der letzten Tage hat sich einiges an Druck aufgebaut, der sich je nach Richtungsentscheidung entsprechend entladen kann. Gerade auf der Unterseite haben die Bullen bei Gold aber wenig Spielraum für ausgeprägte Korrekturbewegungen, ohne dass diese in starke Verkaufswellen münden würden: Schon der nächste Rückfall unter 1.720 USD könnte so eine Verkaufswelle auslösen, die unter 1.700 USD weiter Fahrt aufnimmt und Gold bis 1.670 USD drückt. Dort wäre mit einer Bodenbildung zu rechnen. Darunter käme es aber bereits zum nächsten starken Verkaufssignal und Verlusten bis 1.640 und 1.615 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG