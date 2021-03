Entwicklung der Bestände des SPDR Gold Trust

Nachdem der SPDR Gold Trust in den vergangenen Wochen deutliche Abflüsse verzeichnet hatte, ergab sich auch in den letzten sieben Tagen erneut ein Minus – allerdings fiel dieses mit 5,25 Tonnen deutlich moderater aus.Während sich die Bestände am Mittwoch letzter Woche auf 1.048,28 Tonnen des gelben Metalls beliefen, vermeldete der weltweit größte Gold-ETF auf seiner Website www.spdrgoldshares.com zum gestrigen Mittwoch Bestände von aktuell 1.043,03 Tonnen Gold.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 17. März: 1.048,28 t• 18. März: 1.048,28 t• 19. März: 1.051,78 t• 22. März: 1.051,78 t• 23. März: 1.045,36 t• 24. März: 1.043,03 t© Redaktion GoldSeiten.de