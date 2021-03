Investoren, Spekulanten, Zocker & Anstifter

Heutzutage scheint sich jeder, der etwas besitzt, als ein Investor zu sehen. Doch qualifiziert man sich als Investor, wenn man eine fraktionelle Bitcoin-Einheit via Online-Handelskonto erwirbt? Sind fantasievolle Träume, plötzlich reich zu werden, indem man der Social-Media-Herde folgt, das Fundament des grundlegenden Investierens? Vielleicht gehört mehr dazu. Werfen wir einen Blick darauf.Laut Investopedia: "Investieren ist die Handlung, Ressourcen zu allokieren, üblicherweise Geld, in der Erwartung, ein Einkommen oder Profit zu generieren." Man kann investieren, indem man ein Unternehmen gründet, Aktien oder Immobilien erwirbt, etc. Diese Dingen werden als Investment(s) bezeichnet; was das Kaufen wert ist, "weil es in Zukunft profitabel oder nützlich sein könnte."Wenn jemand Bitcoin oder eine andere Kryptowährung erwirbt, "weil sie in Zukunft profitabel sein könnte", dann ist er definitionsgemäß ein Investor. Was, wenn man glaubt, dass der Aktienmarkt fällt und darauf wetten möchte? Short Selling (eine geliehene Aktie in der Hoffnung verkaufen, dass man sie zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen kann) mag nicht gerade der Investmentidee einiger Leute entsprechen, gilt definitionsgemäß jedoch als Investition. Traditionell werden Short-Verkäufer jedoch typischerweise als Spekulanten angesehen.Traditionelle Investoren, die allgemeine Öffentlichkeit und die Medien lieben es, Spekulanten schlecht zu reden. Für Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit ist das verständliches, jedoch fehlerhaftes Denken. Die Medien und Politiker sehen "Spekulanten" als praktische Sündenböcke in ihren Forderungen für mehr Eingreifen und Regulierung.All das ist schade, weil Spekulanten eine grundlegende Rolle an Finanzmärkten zu spielen haben. Für jede Transaktion an den Märkten gibt es einen Käufer und einen Verkäufer. Wenn Sie 100 Aktien von Tesla erwerben möchten, dann muss es jemanden geben, der gewillt ist, diese Anzahl an Aktien gegen einen festgelegten Preis zu verkaufen.Sie mögen vielleicht denken, dass der Kauf von Tesla-Aktien für 650 Dollar billig ist und dass Ihre Erwartungen auf einen zukünftig höheren Preis ihren Kauf als eine Investition qualifiziert. Doch wenn Ihnen nicht jemand widerspricht und gewillt ist, Aktien an Sie zu diesem Preis zu verkaufen, könnten Sie vielleicht deutlich mehr zahlen, um Ihre gewünschten Aktien zu erhalten.Sagen wir, dass jemand glaubt, dass der heutige Tesla-Aktienkurs überteuert ist und keine Tesla-Aktie besitzt. Er verkauft Tesla-Aktien short, weil er erwartet, dass der Preis sinkt. Wir könnten diesen "Short-Verkäufer" vernünftigerweise als Spekulant ansehen. Auf der anderen Seite mag jemand, der denkt, dass die Tesla-Aktie mit 650 Dollar überteuert ist, Ihren Kauf bei 650 Dollar als idiotisch ansehen, eine verrückte Spekulation, vielleicht sogar als Zocken."Als ich jünger war, waren meine Investments größtenteils spekulativ. Es war Zocken. Ich wollte hohe Erträge verdienen - und ich wollte sie heute schon." Das Verlangen nach hohen Gewinnen innerhalb eines kurzen Zeitraums kann das Investmentverhalten leichtsinnig machen. Beispielsweise sind dies berechtigte Gründe, Optionen in einem Investmentportfolio zu benutzen und es gibt Unternehmen, die sich auf Optionshandel spezialisieren; es ist jedoch wichtig, alle involvierten Risiken zu verstehen.Spekulation und Zocken sind sicherlich charakteristisch für einige Teilnehmer des GameStop-Debakels. Doch es scheint angemessen, dass der grundlegende Charakter der Reddit-Gruppierung und deren Handlungen ihnen eine Beschreibung einbringt, die sich von den obigen Begriffen unterscheidet. Der Begriff lautet Anstifter. Ich würde diesem Begriff noch die Phrase anfügen "mit böswilliger Absicht." Ihre Absichtserklärungen in dieser Sache deuten darauf hin. Investoren, abgängig von ihren spezifischen Handlungen und Absichten, mögen ebenfalls Spekulanten sein. Und Spekulanten können gelegentlich als Investoren - oder Zocker - beschrieben werden. In welche Kategorie fallen Sie?© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 24. März 2021 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.