Jim Cramer: Teil des Vermögens in Gold gegen Bitcoin tauschen

Jim Cramer von CNBC hat laut Kitco News seine Einschätzung zu Gold und Bitcoin geändert. Demnach rät er Anlegern nun dazu, anstatt 10% des Portfolios in Gold zu halten, eine neue Allokation zu wählen: 5% in Gold und 5% in Bitcoin."Ich habe jahrelang gesagt, dass man Gold besitzen sollte [...] aber Gold hat mich im Stich gelassen", so der "Mad Money"-Moderator im Gespräch mit Anthony Pompliano (Pomp Podcast). "Gold ist zu vielen Einflüssen unterworfen. Es reagiert auf Schwierigkeiten beim Bergbau. Es gibt offen gesagt viele Fälle in welchen es scheitern könnte."Cramer habe seit 1983 empfohlen, 10% des Vermögens in Gold zu halten. Die Hälfte davon sei seiner Meinung nach aktuell besser in der Kryptowährung aufgehoben.© Redaktion GoldSeiten.de