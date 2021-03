Saisonale Verläufe bei Rohstoffen

In der zweiten Märzhälfte ist ein guter Einstiegszeitpunkt. Quelle: Seasonax

In den vergangenen Monaten kam es zu spektakulären Anstiegen vieler Rohstoffe von Kupfer über Rohöl bis hin zu Sojabohnen. Daher fragen sich viele Anleger, wie sie den markanten saisonalen Verlauf bei Rohstoffen optimal für sich nutzen können. Im Unterschied zur Saisonalität bei Aktien gibt es bei der Saisonalität von Rohstoffen allerdings drei wichtige Punkte zu beachten. Diese möchte ich Ihnen heute darlegen.Der S&P GSCI Spot-Rohstoffindex gehört zu den ältesten Rohstoffindices. Seine Historie beginnt Anfang 1970. Der S&P GSCI Spot-Rohstoffindex approximiert den Verlauf am Spot-Markt, indem er den Preis der nahegelegenen Futures-Kontrakte abbildet.Sehen Sie sich nun den saisonalen Chart des S&P GSCI Spot-Rohstoffindex an. Im Unterschied zu üblichen Charts zeigt Ihnen der saisonale Chart den mittleren Verlauf des S&P GSCI Spot-Rohstoffindex in Abhängigkeit von der Jahreszeit. Hierzu werden aus den Kurserträgen von insgesamt 30 Jahren Mittelwerte gebildet.Auf der horizontalen Achse ist die Zeit im Jahr eingetragen, auf der vertikalen Achse weist der saisonale Chart die Kursinformation aus. So erhalten Sie auf einen Blick im saisonalen Chart einen Eindruck vom typischen saisonalen Verlauf des gesamten Rohstoffmarktes.Wie Sie sehen, liegen die guten saisonalen Einstiegszeitpunkte in die Rohstoffe des S&P GSCI Spot Index Ende Januar und dann wieder im März.Die Investition in Rohstoffe unterscheidet jedoch von der in Aktien. So können Sie sich beispielsweise nicht einfach Sojabohnen zulegen und in Ihr Depot einbuchen lassen oder in der Garage lagern. Sie benötoigen dazu ein Vehikel wie einen ETC, einen Rohstoff-ETN oder ein Rohstoff-Zertifikat. Das hat verschiedene Folgen bei der Investition in Rohstoffe. Beachten sie daher die folgenden drei Punkte bei der saisonalen Analyse von Rohstoffinvestments:1.) Indexgewichte: Rohstoff-Indices unterscheiden sich durch die Wahl der Indexkomponenten oft recht stark voneinander. Rohöl (WTI und Brent) ist beispielsweise im S&P GSCI Index mit einem Gewicht von etwa 40% vertreten. Bei anderen Indices wie dem Bloomberg Commodity Index oder dem Refinitiv / CRB / Thomson Reuters Core Commodity Index ist das Gewicht von Rohöl hingegen deutlich geringer. Wählen Sie das Index-Instrument (ETC, Rohstoff-ETN, Rohstoff-Zertifikate etc.) für Ihre saisonale Rohstoff-Anlage, das Ihren Vorstellungen über die Index-Komponenten nahe kommt.2.) Indexarten: Entscheiden Sie sich für ein Produkt (ETC, Rohstoff-ETN, Rohstoff-Zertifikate etc.) auf einen Rohstoffindex, sollten Sie außerdem für die saisonale Analyse dieses Produkt heranziehen oder den Index, der dem nahe kommt (meist "ER" oder "TR" genannt, aber nicht "Spot"). Dies liegt daran, dass investierbare Produkte in Verbrauchsrohstoffe letztlich Futures- und nicht Spotpreise nachbilden (Hintergrund: Bei Verbrauchsrohstoffen können im Unterschied zu Finanzwerten wie Aktien die Futurespreise stärker von den Spotpreisen abweichen).3.) Rollregeln: Mehr Investitionsmöglichkeiten als Rohstoffindizes bieten Ihnen einzelne Rohstoffe. Bei Verbrauchsrohstoffen wie Kupfer, Rohöl oder Sojabohnen erfolgt dabei die Investition meistens über Futures oder Produkte, die Futurespreise nachbilden (entsprechende ETCs, Rohstoff-ETNs, Rohstoff-Zertifikate etc.).Da Futures aber endliche Laufzeiten haben, muss am Ende der Laufzeit in eine spätere Fälligkeit gewechselt werden ("Rollen"; bei Produkten, die Futurespreise nachbilden wie ETCs, Rohstoff-ETNs oder Rohstoff-Zertifikate übernimmt dies der Emittent). Je nach Rollregel ergeben sich unterschiedliche Verläufe. Daher können sich auch die saisonalen Verläufe bei identischen Rohstoffen optisch unterscheiden.Ich selbst bin von saisonalen Verläufen bei Rohstoffen überzeugt. Die Saisonalität bei Rohstoffen hat fundierte Gründe. Meine Rückrechnungen zeigen mir außerdem, dass es auch bei Rohstoff- Futures viele wiederkehrende Muster gibt. Zudem haben Rohstoffe recht unterschiedliche saisonale Verläufe, was die Diversifikation erhöht. Das alles macht die saisonale Anlage in Rohstoffen sehr aussichtsreich.Mithilfe eines positiven Basistrends könnten in den kommenden Monaten und Jahre sogar besonders hohe Gewinne mit saisonalen Anlagestrategien bei Rohstoffen möglich sein.© Dimitri SpeckDimitri Speck entwickelt für den Assetmanager Staedel Hanseatic Handelsstrategien. Einen weiteren Themenschwerpunkt seiner Arbeit bilden Gold und Rohstoffe. Er ist Herausgeber der Website www.SeasonalCharts.de , auf der über hundert saisonale Charts gezeigt werden. Im Finanzbuchverlag ist sein Buch " Geheime Goldpolitik " erschienen.