Lithium South Development: Konzessionszahlung für das 3.287 ha große Lithiumprojekt Hombre Muerto North erfolgt

Vancouver, 25. März 2021 - Lithium South Development Corp. (das Unternehmen) (TSX-V: LIS) (OTCQB: NRGMF) (FWB: OGPQ) gibt bekannt, dass das Unternehmen die vorletzte Konzessionszahlung für den Erwerb des 3.287 Hektar großen Lithiumprojekts Hombre Muerto North in der argentinischen Provinz Salta abgeschlossen hat. Das Unternehmen gab 2.250.000 Stammaktien aus und leistete eine Zahlung in Höhe von 1.000.000 US-Dollar an Jorge E. Moreno und Alba Silvia Sala (die Verkäufer) gemäß einer mit den Verkäufern abgeschlossenen Bergbauexplorationsvereinbarung mit Kaufoption für das Lithiumprojekt Hombre Muerto North. Die Vereinbarung wurde am 17. Mai 2017 unterzeichnet und am 31. Oktober 2017 bzw. erneut am 22. April 2018 geändert.Adrian F.C. Hobkirk, President von Lithium South Development, äußert sich dazu wie folgt: Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Meilenstein im Rahmen des Erwerbs dieses in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Lithiumprojekts erreicht haben. Wir freuen uns darauf, mit dem Verkäufer und der Bergbauaufsicht der Provinz Salta bei der Weiterentwicklung der direkten Lithiumextraktionstechnologie auf dem Projekt zusammenzuarbeiten.Auf dem Hombre Muerto Salar gibt es drei Lithiumprojekte, die derzeit erschlossen werden, darunter die Projekte von POSCO und Galaxy Resources.Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es sein US-Börsensymbol am OTCQB-Markt mit Wirkung zum 18. März 2021 in LISMF geändert hat.Das Hombre Muerto North (HMN) Lithiumprojekt befindet sich auf dem Hombre Muerto Salar, dem bedeutendsten Lithium produzierenden Salar in Argentinien. Das Konzessionsgebiet grenzt an ein Grundstück, das vom multinationalen koreanischen Konzern POSCO entwickelt wird, der das Gelände für 280 Millionen USD von Galaxy Resources Ltd. erworben hat.Lithium South hat 2019 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des HMN Li-Projekts unter Verwendung der konventionellen Verdunstungsextraktion durchgeführt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bewertung alternativer Extraktionsmethoden für das HMN Li-Projekt und plant, auf Projektebene führend bei der Anwendung der direkten Lithiumextraktionstechnologie zu werden.E-Mail: info@lithiumsouth.comTel: +1 855-415-8100Website: www.lithiumsouth.comFür das Board of Directors von Lithium South Development Corp. Adrian F. C. HobkirkPresident und Chief Executive OfficerDirekt: +1 954-684-8040Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt daher keine Verantwortung oder Haftung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthält.