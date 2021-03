Silber macht es spannend

Quelle Charts: Guidants & ForexBull

Der Silberpreis zeigt nach wie vor eine relative Stärke gegenüber dem Gold. Somit überrascht es auch nicht, dass sich die charttechnische Situation wesentlich freundlicher gestaltet. Auffällig dabei ist aktuell das Ringen rund um die Marke von 25,00 USD je Unze. Kann sich Silber hierbei "halten" und wieder nach obenhin aufdrehen, sollte eine schnelle Performance bis 26,00 USD und darüber bis 27,00 bzw. 27,70 USD nicht überraschen.Die Saisonalität selbst stützt diese Annahme - gerade in Bezug der letzten 5-10 Jahre. Obgleich erwähnt werden muss, dass seit Jahresbeginn, die saisonalen Muster in ihrer Allgemeinheit eher ein schwieriges Verfahren aufweisen, sodass es vermehrt zu gegensätzlichen Entwicklung gekommen ist. Daher ist immer auch wichtig die charttechnische Situation vorrangig zu betrachten.Sollte in diesem Kontext der Silberpreis unter das gestrige Tagestief von 24,39 USD zurückfallen, könnten sich rasche Rücksetzer bis 24,20 USD und insbesondere bis zur Unterstützung bei 22,45 USD anschließen. Im Bereich von 22,45 USD erfuhr Silber bereits in 2020 verstärkte Nachfrage, sodass dies unter langfristiger Perspektive ein äußert interessanter Wendepunkt sein könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.