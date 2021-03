Prospero Silver Corp. heißt jetzt Keon Capital Inc.

Prospero Silver Corp. gab kürzlich bekannt, dass es seinen Namen von " Prospero Silver Corp. " in "Keon Capital Inc." geändert hat. Mit der Öffnung der Märkte am 30. März 2021 werden die Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen "Keon Capital Inc." und dem neuen Symbol "KEON.H" gehandelt.Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens lautet 491895108 und die neue ISIN lautet CA4918951084.Im Zusammenhang mit der Namensänderung findet keine Konsolidierung des Aktienkapitals der Gesellschaft statt.© Redaktion MinenPortal.de