Nigeria: Gold bald als Sicherheit für Bankkredite

Banken in Nigeria werden es ihren Kunden, insbesondere den Besitzern von kleinen und mittleren Unternehmen, demnächst ermöglichen, ihr Gold, wie. z.B. in Form von Goldschmuck, als Sicherheit für Kredite zu hinterlegen. Dies berichtet die Webseite Nairametirics unter Berufung auf Angaben des Ministers für Bergbau und Stahlentwicklung Olamilekan Adegbite.Man befinde sich dazu im Gespräch mit mehreren Finanzinstituten. Geplant sei, dass die Kunden ihr Gold zur Verwahrung in einem Tresor der Bank abgeben und dafür ein entsprechendes Zertifikat erhalten.Das Zertifikat könne dann genutzt werden, um bei dieser oder einer anderen Bank einen Kredit zu erhalten. Bei Zurückerstattung des Geldes erhalte der Kunde sein Zertifikat bzw. Gold zurück.© Redaktion GoldSeiten.de