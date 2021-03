Willem Middelkoop: Erhöhung der SZR und warum Sie raus aus den Banken sollten

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Willem Middelkoop über die jüngsten Entwicklungen beim Sonderziehungsrecht (SZR) des internationalen Währungsfonds sowie seine Einschätzung zu Gold und Silber.Der Autor des Buchs "The Big Reset" erklärt in dem Interview, dass die Ankündigung der bisher größten Erhöhung der SZR-Zuteilungen zur Verbesserung der Liquidität vieler Entwicklungsländer eine Angleichung zwischen den USA und China in einem Schlüsselbereich der globalen Währungsmacht signalisiere.Die SDR könnten laut IWF demnächst ggf. um über 650 Mrd. USD erhöht werden. Diese Mittel können von den Mitgliedstaaten als Teil ihrer Währungsreserven nutzen. Für Middlekoop entspricht ein solcher Schritt der klammheimlichen Schaffung einer neuen Fiatgeldebene.Er rät derzeit dazu, nur einen geringen Prozentsatz des Vermögens in Cash zu halten. Ein Umstieg in sogenannte Hard Assets sei aktuell sehr sinnvoll.Bei den Edelmetallen rechnet der Experte mit Preissteigerungen in den kommenden Monaten. Gold dürfte spätestens Ende des Jahres oder im kommenden Jahr über 2.000 Euro steigen und könnte dann sogar schnell auf 2.500 oder 3.000 USD gehen.© Redaktion GoldSeiten.de