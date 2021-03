Das ist das Ende einer Ära. Bedenken Sie die großen Veränderungen, die auf diese "Ende-einer-Ära"-Ereignisse folgen:• 1913: Erschaffung der Federal Reserve. Einkommenssteuergesetze. WWI.• 1929: Aktienmarktcrash. Depression.• 1941: WWII• 1971: Nixon schließt das "Goldfenster" und Schulden schießen in die Höhe. Stagflation dominiert die 1970er Jahre.• 2001: Das 9-11-Desaster, Patriot Act, Überwachung und Verlust von Freiheiten. Homeland Security.• 2020: Die COVID-Geschichte, wirtschaftliche Verwüstung, kleine Unternehmen wurden getötet, doppelte Masken, soziale Distanzierung, Maskentragen beim Essen in kalifornischen Restaurants, DNA verändernde Impfstoffe, Millionen Arbeitslose, Schlangen vor Lebensmittelausgaben, Zensur, zerstörerische Aufstände und Finanzierungsentzug der Polizei.Die Gemeinsamkeiten und Konsequenzen waren:• Das "Normal" kehrt nie zurück. Eine neue Ära begann.• Zunehmende Staatsschulden, etwa 9% im Jahr, egal wer die Regierung verwaltet. Verbraucherpreisinflation folgte auf Dollarabwertungen.• Zunehmende Macht und Schmiergelder an die Wall Street, Lobbyisten, Kongress und große Unternehmen.• Abnehmende Kaufkraft des Dollar. Steigender Aktienmarkt, Rohstoffpreiszunahmen und höhere Preis von Gold und Silber.• Mehr Überwachung und Zensur, weniger individuelle Freiheit und mehr Angst.