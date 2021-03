Russland: "Entdollarisierung" beim Nationalen Vermögensfonds

Im letzten Jahr hatte das russische Finanzministerium Pläne vorgestellt, Teile des Nationalen Vermögensfonds in Edelmetalle zu investieren. Wie Kitco berichtet, hängt dieser Schritt mit der "Entdollarisierung" Russlands zusammen.Im Februar fand demnach bereits eine Umstrukturierung des Fonds statt. Dabei wurden den Angaben zufolge die USD- und EUR-Bestände des Nationalen Vermögensfonds von 45% auf etwa 35% reduziert. Ein Teil floss in JPY und CHY. Die Bestände in GBP blieben indes unverändert bei 10%.Per 1. September 2020 verwaltete der Nationale Vermögensfonds Russlands ein Vermögen von 167,6 Milliarden US-Dollar, was rund 12% des russischen Bruttoinlandsprodukts entspricht.Im Januar übertraf der Wert russischen Goldes in den Devisenreserven nach Angaben der Zentralbank des Landes zum ersten Mal seine US-Dollar-Bestände des Landes, so Kitco. Damals belief sich der Wert der Goldbestände auf 128,5 Mrd. USD gegenüber 124,6 Mrd. USD in US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de