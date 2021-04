Was Bidens Infrastrukturschub für Silber bedeutet

Ehemalige Fed-Vorsitzende und derzeitige Finanzministerin Janet Yellen ruft zu einer Steuererhöhung für Unternehmen und Spitzenverdiener auf.



Verkehrsminister Pete Buttigieg möchte eine Meilensteuer für Autofahrer einführen.



Vorsitzender des Senat-Haushaltskomitees Bernie Sanders kündigte kürzlich ein Vorhaben an, die Nachlasssteuer deutlich zu erhöhen.



Massachusetts-Senatorin Elizabeth Warren, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, und ihre Verbündeten drohen mit Einführung einer Reichtumssteuer.

Die staatliche Regierung gibt neu erschaffenes Geld so rapide aus, dass es schwierig ist, einen Überblick darüber zu erhalten, wo die Billionen hinfließen. Biden befürwortet ein "grünes" Infrastrukturpaket über 3 Billionen Dollar. Und das zusätzlich zu dem wirtschaftlichen "Erholungspaket" über 1,9 Billionen Dollar, das er kürzlich unterzeichnete. Nächste Woche soll Biden weitere Pläne für zusätzliche Billionen enthüllen, die für Gesundheitswesen, Bildung, Wohnsektor, etc. ausgegeben werden sollen.Republikaner im Kongress könnten sich gegen einen Teil dieser vorgeschlagenen Ausgaben aussprechen. Doch sie haben eine schlechte Erfolgsgeschichte - selbst in Zeiten, in denen sie in der Mehrheit waren - wenn es darum geht, staatliche Leistungen einzudämmen. Infrastrukturausgaben werden wahrscheinlich etwas überparteiliche Unterstützung erhalten. Politiker beider Partien sind bemüht darum, in ihren Distrikten "die Brötchen zu verdienen."Viele sind von verfallenden Straßen, bröckelnden Brüchen und funktionell obsoleten Einrichtungen durchzogen. Eine Implementierung von "Build Back Better" wird Beton, Stahl, Kupfer und andere Rohstoffe voraussetzen - eine Menge davon.Vor allem die grüne Komponente könnte zu massiven Nachfragezunahmen der Metalle, einschließlich Silber, führen. Die Biden-Regierung wies alle staatlichen Regierungsagenturen dazu an, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Außerdem unterstützt sie Subventionen und Anreize für Elektrofahrzeuge, die an Verbraucher verkauft werden; dabei ist das genannte Ziel, den Verkauf von Fahrzeugen, die mit Benzin betrieben werden, letztlich zu verbieten.Elektrifizierung hat einen Silberstreifen - wortwörtlich. Silber ist ein überlegender Leiter für Elektrizität. Es ist wichtig für alle Phasen der Elektrifizierungsinfrastruktur - von Solarpaneele, bis hin zu Ladestationen, Batterieanschlüsse und jedem elektrischen System, das Strom verbraucht. Silber, Gold und andere harte Vermögenswerte werden ebenfalls von dem allgemeinen Anstieg des Inflationsdrucks profitieren, der wahrscheinlich mit dem Ausgabengelage einhergehen wird. All das wird durch Schuldenausgabe und der Druckerpresse der Federal Reserve vereinfacht, die dazu verwendet wird, um Regierungsanleihen zu erwerben, die sonst niemand haben möchte.Im Moment möchte die Zentralbank tatsächlich eine höhere Inflation. Sie hat praktisch alle Sorgen über Haushaltsdefizite und andere Aspekte der fiskalpolitischen Verantwortung über Bord geworfen. Doch die Demokraten möchten noch immer auf die konventionelle Art und Weise zusätzlichen Umsatz machen - via Steuererhöhungen:Eine Reihe neuer Steuern könnte ausreichen, um der Wall Street Angst einzujagen und den Aktienbullenmarkt zu einem jähen Ende bringen. Wenn Investoren zunehmende Bedrohungen für den Papierreichtum wahrnehmen, dann werden sie sich wahrscheinlich finanziell in Sicherheit bringen.Und unter den sicheren Häfen, die sie vielleicht attraktiv finden könnten, werden sich physische Edelmetalle befinden. Papierliquidierungen von Edelmetallen, die an Futuresmärkten gehandelt werden, sind während unruhigen Zeiten an den Finanzmärkten möglich. Doch diese Arten von Selloffs, wie der, den wir letzten Jahr während der COVID-Panik erlebten, sind üblicherweise schnelle, technische Ereignisse. Sie deuten nicht auf grundlegende, treibende Trends hin.Auch wenn die Papierverkäufe im März 2020 extrem waren, so halfen die starken, physischen Käufe dabei, den Goldmarkt letzten Sommer auf ein Rekordhoch zu bringen - und den Silbermarkt auf ein mehrjähriges Hoch zu befördern. Angesichts der extremen Natur der inflationären Politik, die nun in Washington verfolgt wird, sollten Investoren nicht erwarten, dass die Hochs von 2020 in Gold und Silber eine Art Deckelung darstellen werden. Je rapider die Offiziellen die Währung in den kommenden Monaten abwerten, desto größer das Aufwärtspotenzial für Edelmetalle.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 29. März 2021 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.