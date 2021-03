Bank of America bleibt Silber gegenüber optimistisch

Nach Einschätzung der Rohstoffanalysten von Bank of America dürfte Silber in diesem Jahr trotz der jüngsten Schwäche eine positive Entwicklung zeigen. In einem gestern veröffentlichten Bericht prognostizieren die Experten laut einer Meldung von Kitco News für 2021 weiterhin einen Durchschnittspreis von 29,28 USD je Unze.Die Bank gehe davon aus, dass die steigende industrielle Nachfrage das fundamentale Bild von Angebot und Nachfrage in diesem Jahr relativ ausgeglichen halten wird. Ihr positiver Ausblick für das weiße Metall basiere auf der Erwartung eines moderaten Angebotsdefizit von 281 Millionen Unzen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Defizit des letzten Jahres von mehr als vier Milliarden Unzen darstellt."Während wir in diesem Jahr eine Erholung des Angebots erwarten, dürfte die Produktion unter den zuletzt gesehenen Spitzenwerten bleiben, auch weil die Projektpipeline relativ leer ist", so die Analysten.Zwar könnte die Investmentnachfrage im Vergleich zum Rekord im vergangenen Jahr um 21% zurückgehen, doch die industrielle Nachfrage sollte nach Einschätzung von Bank of America in diesem Jahr um 9% steigen.© Redaktion GoldSeiten.de