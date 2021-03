Doug Casey über die Lage in den USA

David Lin von Kitco News sprach am Montag mit Doug Casey, dem Gründer von Casey Research, über die aktuellen Entwicklungen in den USA.Der bekannte Autor erklärt in dem Interview, dass die amerikanischen Werte Geschichte seien und die Regierung die Menschen nur noch als bloße Untertanen ansehe. Für ihn habe der Verfall des Landes bereits eingesetzt und die Bevölkerung werde verarmen, da die Währung zerstört werde.Das größte Risiko sei momentan das politische Risiko: "Die finanziellen Risiken, die wirtschaftlichen Risiken sind riesig. Größer als diese ist aber das politische Risiko. Selbst die Leute, die einen Reisepass haben, verstehen nicht, dass dieser Eigentum der US-Regierung ist und dass er Ihnen aus diversen Gründen weggenommen werden kann."Das Sicherste, was Anleger nun tun könnten, um sich zu schützen, wäre eine geografische Diversifizierung, so Casey. So sollte man versuchen, einen zweiten Pass zu erhalten. Weiterhin rät er dazu, Gold- und Silbermünzen zu halten.Große Gewinnchancen sieht Casey in Aktien von Gold- und anderen Bergbauunternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de