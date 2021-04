Assetmanager sehen Inflation als Marktrisiko Nr. 1

Inflation befindet sich gerade in den Köpfen vieler Verbraucher, Unternehmen und Investoren. In Reaktion auf eine kürzliche Umfrage der Bank of America stimmten Assetmanager auf der Welt zu, dass Inflation das Marktrisiko Nr. 1 sei; und damit COVID-19 zum ersten Mal seit Februar 2020 ablösen würde.Eine weitere Umfrage, die diesen Monat durchgeführt wurde, fand heraus, dass mehr als drei Viertel der Amerikaner entweder "sehr" oder "etwas" über Inflation besorgt sind. Nicht sonderlich überraschend ist die Tatsache, dass jüngere Amerikaner, die ihre bestbezahlten Jahre noch nicht erreicht haben, am besorgtesten waren.Loyale Leser wissen vielleicht, dass ich schon oft über diese Thematik geschrieben habe. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass die Inflation bereits hier ist: Die Rohstoffpreise sind gestiegen. Die Immobilienpreise sind gestiegen. Die Strompreise sind gestiegen. Liefergebühren haben deutlich zugenommen. Die Preise für Gebrauchtwagen sind durch die Decke gegangen.Und der Trend wird sich nur weiter beschleunigen, wenn soziale Distanzierung langsam aufgehoben wird und die Wirtschaft stetig zur "Normalität" zurückkehrt. Letzte Woche berichtete das Arbeitsministerium, dass die anfänglichen Arbeitslosenmeldungen auf ihr niedrigstes Niveau innerhalb eines Jahres fielen. Die Leute fangen wieder an, zu reisen. Letzten Sonntag, den 21. März, unternahmen mehr als 1,5 Millionen Menschen kommerzielle Flüge; das ist der höchste Wert seit die Lockdowns begannen.Dank der Stimuli und der präzedenzlosen Gelddruckerei soll das real verfügbare Einkommen seinen größten Anstieg innerhalb einer Zeitspanne von sechs Quartal verzeichnen, so Credit Suisse. Das Unternehmen erwartet, dass der US-Konsum in diesem Jahr auf "extreme" 10% steigen wird, was eine deutliche Zunahme neuer Aufträge und Neueinstellungen auslösen soll - was äußerst inflationär ist. In diesem Monat verzeichneten US-Produzenten tatsächlich den schärfsten Anstieg neuer Aufträge seit 2014, so IHS Markit.