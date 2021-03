Copper Mountain gibt Preis für vorrangig besicherte Anleihe über 250 Mio. US-$ bekannt

Vancouver, 30. März 2021 - Copper Mountain Mining Corp. (TSX: CMMC | ASX: C6C) ("Copper Mountain" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 250 Mio. US$ auf dem Anleihenmarkt (das "Angebot") begeben hat. Die fünfjährigen Anleihen werden im April 2026 fällig und werden mit 8 % pro Jahr verzinst. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Refinanzierung der bestehenden Schulden verwendet werden und ermöglicht es dem Unternehmen, zu 100 % auf den überschüssigen freien Cashflow aus der Mine zuzugreifen und seine internen Wachstumsprojekte in der Copper Mountain Mine sowie das Eva-Kupferprojekt zu finanzieren.Gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots, der für den 9. April 2021 erwartet wird, wird das Unternehmen der Tochtergesellschaft, die die Copper Mountain Mine hält, ein vorrangig besichertes Darlehen in Höhe von 260 Mio. US$ gewähren, um alle bestehenden Schulden zu tilgen. Infolgedessen wird das Unternehmen Anspruch auf 100 % des Cashflows der Copper Mountain Mine haben, bis das Darlehen in Höhe von 260 Mio. US$ zurückgezahlt wurde. Anschließend wird der Cashflow der Mine auf Basis der Eigentumsanteile verteilt, wobei 75 % des Cashflows an das Unternehmen gehen."Wir freuen uns, dass wir die Barliquidität des Unternehmens verbessern können", kommentierte Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain. "Darüber hinaus sind wir nun in der Lage, alle unsere derzeitigen restriktiven Schulden zurückzuzahlen, ohne dass sich die Nettoverschuldung in der konsolidierten Bilanz des Unternehmens erhöht, und den Zugang zum Cashflow der Copper Mountain Mine zu verbessern. Diese Umstrukturierung unterstützt alle unsere organischen Wachstumsinitiativen und gibt uns die Flexibilität, diese Investitionsentscheidungen nach dem Ermessen des Unternehmens zu treffen."Herr Clausen kommentierte weiter: "Unsere Expansionspläne in der Copper Mountain Mine werden voraussichtlich vollständig durch den Kassenbestand und den freien Cashflow finanziert werden können. Dies gibt uns außerdem die Möglichkeit, die Erschließung des Kupferprojekts Eva sowohl durch Barmittel als auch durch eine Projektfinanzierung zu finanzieren. Wir haben Endeavour Financial mit der Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung einer konventionellen Projektfinanzierung ohne Rückgriffsrecht für die Erschließung von Eva beauftragt. Unser Plan ist es, bis Ende 2021 eine Bauentscheidung für Eva zu treffen. Die Vision des Unternehmens ist es, die Kupferproduktion gegenüber dem Produktionsniveau von 2020 innerhalb von fünf Jahren zu verdreifachen und zwar auf eine risikoarme und finanziell solide Weise."Das Aushängeschild von Copper Mountain ist die zu 75 % unternehmenseigene Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton befindet. Die Copper Mountain-Mine produziert derzeit etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent. Copper Mountain besitzt auch das in der Erschließungsphase befindliche Eva-Kupferprojekt in Queensland, Australien, sowie ein umfangreiches, 2.100 qkm großes, äußerst aussichtsreiches Landpaket in der Region Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C" gehandelt.Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens unter: www.CuMtn.comIm Namen des Vorstands der Copper Mountain Mining Corp. "Gil Clausen"Gil Clausen, P.Eng., Präsident und Chief Executive OfficerLetitia Wong, Executive Vice President, Strategie und UnternehmensentwicklungTelefon: 604-682-2992E-Mail: Letitia.Wong@CuMtn.comWebsite: www.CuMtn.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 