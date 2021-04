Peter Grandich setzt jetzt auf Cash

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Peter Grandich, dem Gründer von Peter Grandich & Co., über dessen aktuelle Investmentpositionierung. Der Anlageexperte hatte vor einigen Jahren den breiten Aktienmarkt verlassen, da er hier deutliche Rücksetzer erwartete, und hatte stattdessen in Gold und Aktien von Bergbauunternehmen investiert. Im letzten Jahr sah er gute Chancen in Kupfer und Uran.In dem Gespräch erklärt er, dass er zuletzt dazu übergegangen sei, größere Mengen an Cash zu halten. Er rechne damit, dass der Aktienmarkt und andere Bereiche stark zurückgehen werden und Vermögenswerte in einigen Jahren zu deutlich günstigeren Preisen erhältlich sein werden. Viele hätten dann nicht die Mittel, um die neuen Chancen zu ergreifen. "Ich bin wirklich fassungslos, wenn ich die Selbstgefälligkeit auf dem Markt sehe [...] Wir befinden uns am Anfang einer gefährlichen Zeit, auf die die meisten Menschen nicht vorbereitet sind."Auch Gold, Uran und Kupfer sowie Aktien von Bergbauunternehmen verbleiben Teil der Investments Grandichs.© Redaktion GoldSeiten.de