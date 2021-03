Hochschild - Korrektur gewinnt an Fahrt

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. hatten wir hier zuletzt am 4. Dezember 2020 im Visier. Bereits damals nahm der Druck auf die Aktie sichtlich zu und mit der erneuten Aufgabe der Unterstützung bei 220,00 Pence folgte, was erfolgen musste. Seither verlor die Aktie weiter beständig an Wert und das finale Tief erscheint auch noch längst nicht gefunden.Ableitenden aus der Annahme vom Dezember des letzten Jahres, sollten somit weitere Verluste bis zum Unterstützungsbereich von 150,00/160,00 Pence nicht überraschen. Dort könnte dann ein Comeback der Aktie wieder interessant werden. Warten wir das weitere Kursgeschehen ab.Zur Entspannung der gegenwärtig klar bearischen Gesamtsituation, müsste die Aktie das aufgegebene Unterstützungsniveau von 220,00 Pence zurückerobern. Erst dann wäre die Aktie wieder leicht im Vorteil, um den im Chart ersichtlichen Abwärtstrendkanal seit dem Sommer-Hoch 2020 zu überwinden. Befreit wäre die Aktie in diesem Kontext bei Notierungen über 250,00 Pence per Monatsschlusskurs.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.