Great Atlantic Resources schließt Finanzierung in Höhe von 600.000 CAD ab

VANCOUVER, 31. März 2021 - Great Atlantic Resources Corp. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine zuvor am 18. März 2021 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen hat. Die Platzierung umfasste 1.090.909 Flow-through-Einheiten zum Preis von 0,55 CAD, womit ein Bruttoerlös von 600.000 CAD erzielt wurde. Jede Flow-through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als Flow-through-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act) gilt, und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer weiteren Non-Flow-through-Stammaktie zum Preis von 0,75 CAD.Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für Explorationsausgaben bei den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens in Atlantik-Kanada verwendet. Das Unternehmen zahlte eine Barprovision von 40.000 CAD und begab 72.727 Vermittler-Warrants. Die Vermittler-Warrants sind zwei Jahre lang gültig und haben einen Ausübungspreis von 0,55 CAD.Alle in Verbindung mit der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer gebunden, die am 30. Juli 2021 abläuft.Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.Für das Board of DirectorsChristopher R AndersonPresident, CEO & DirectorHerr Christopher R. Anderson - Always be positive, strive for solutions, and never give up604-488-3900 - DirektwahlInvestor Relations:Tel. 604-488-3900 Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57618/NR-GR-March31.2021_DEPRcom.001.jpegGreat Atlantic Resource Corp888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!