Abflüsse des SPDR Gold Trust verlangsamen sich

Nachdem der SPDR Gold Trust in den vergangenen Wochen kontinuierlich Abflüsse verzeichnet hatte, ergab sich auch in den vergangenen sieben Tagen erneut ein Minus. Der Rückgang belief sich auf 5,53 Tonnen. Damit fielen die Abflüsse der vergangenen zwei Wochen deutlich niedriger aus als noch in den Wochen davor.Während sich die Bestände am Mittwoch letzter Woche auf 1.043,03 Tonnen des gelben Metalls beliefen, vermeldete der weltweit größte Gold-ETF auf seiner Website www.spdrgoldshares.com zum gestrigen Mittwoch Bestände von aktuell 1.037,50 Tonnen Gold.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 24. März: 1.043,03 t• 15. März: 1.043,03 t• 26. März: 1.036,62 t• 29. März: 1.037,50 t• 30. März: 1.037,50 t• 31. März: 1.037,50 t© Redaktion GoldSeiten.de