Frank Giustra fordert Michael Saylor zu "Gold vs. Bitcoin"-Debatte heraus

In einem Interview mit David Lin von Kitco News erklärte Frank Giustra, CEO der Fiore Group, jüngst, warum er Michael Saylor auf Twitter kürzlich zu einer öffentlichen Debatte zum Thema Gold versus Bitcoin herausgefordert hat.Der erfolgreiche Geschäftsmann erklärte, er wolle Saylor, dem CEO von MicroStrategy, die Möglichkeit geben, einige der Dinge zu klären, die er öffentlich über Gold gesagt habe. Er selbst wolle Saylors These widerlegen. Bisher sei dem einflussreichen Bitcoin-Verfechter in keinem seiner Interviews wirklich widersprochen worden."Ich bin kein Bitcoin-Hasser. Ich denke nur, dass [Saylors] These über Gold und Bitcoin genauer betrachtet werden muss und ich denke, dass ich gerne die Gelegenheit hätte, einige der Aussagen zu hinterfragen, die er in einigen dieser Interviews macht," so Giustra.Bisher habe Saylor nicht auf die Anfragen des Goldexperten reagiert.© Redaktion GoldSeiten.de