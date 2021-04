Will Rhind: Neuer Superzyklus für Rohstoffe?

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Will Rhind, dem CEO und Gründer von Granite Shares ETF, über die aktuellen Entwicklungen am Rohstoffmarkt.Laut dem Experten könnten wir uns aktuell am Beginn eines neuen Superzyklus für Rohstoffe befinden. Die Kombination aus langjährigen Investitionsbeschränkungen, einer Wirtschaft, die sich im Aufschwung befindet, und vieler Konjunkturmaßnahmen, schaffe ein Umfeld, das reif für höhere Rohstoffpreise sei, so Rhind.In Bezug auf Gold erklärt er, dass das gelbe Metall durch die steigenden Treasury-Renditen und die damit verbundene Festigung des US-Dollar unter Druck geraten sei. Allerdings sei der Anstieg der Renditen begrenzt, denn im Zweifelsfall müssten die Notenbanken einschreiten. Daher sei er Gold gegenüber längerfristig weiterhin bullisch eingestellt und sei überzeugt, dass es immer Teil eines Portfolios darstellen sollte.Um wirklich einen neuen Run nach oben zu beginnen, sei für das Edelmetall aber ein Auslöser nötig, der beispielsweise die Form einer Inflationsüberraschung haben könnte.© Redaktion GoldSeiten.de