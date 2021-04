GR Dynamik als "Bester Fonds" bei Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 ausgezeichnet

Weiden, im März 2021 - Die Fondsratingagentur Refinitiv Lipper hat den von Dr. Uwe Bergold und Christian Wolf gemanagten Fonds "GR Dynamik“ aufgrund seiner herausragenden Performance über drei Jahre als besten Fonds in der Kategorie "Materials“ ausgezeichnet.Die Refinitiv Lipper Fund Awards zählen seit mehr als drei Jahrzehnten zu den wichtigsten Auszeichnungen in der Finanzbranche. Die Ratingagentur zeichnet in mehr als 15 Ländern die besten Fonds aus, wobei der Schwerpunkt auf langfristig starke Performance und überzeugendes Risiko-Management gelegt wird (leistungsbasierte Methodologie von Lipper).Analysiert werden Fonds über einen Zeitraum von drei, fünf oder zehn Jahren. Der daraus ermittelte höchste Wert des Lipper Leader Consistent Return (Effektive Rendite) bestimmt innerhalb jeder zugelassenen Kategorie den besten Fonds über den jeweiligen Zeitraum. Der "GR Dynamik“ erhält diese Auszeichnung für den Drei-Jahres-Zeitraum in der Kategorie "Materials".Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der GR Asset Management, Dr. Uwe Bergold und Christian Wolf, besitzen eine 20-jährige Expertise im Gold- und Rohstoffaktiensektor.Uwe Bergold: "Mit dem GR Dynamik können Anleger am Rohstoffaktienmarkt partizipieren. Wir investieren weltweit in 30 bis 50 etablierte Nischenunternehmen aus dem Rohstoffsektor, und das unabhängig von der Indexzugehörigkeit. In einem positiven Rohstoffpreisumfeld bieten solche Unternehmen ein überdurchschnittliches Wachstum bei hoher Profitabilität."Andreas StopferTelefon +49 961 47066280info@gr-assetmanagement.de