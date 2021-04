Alpha Lithium beauftragt Lilac Solutions Inc. mit Studie zur Soleextraktion

VANCOUVER, 1. April 2021 - Alpha Lithium Corp. (TSX.V: ALLI) (OTC: ALLIF) (Frankfurt: 2P62) (Alpha oder das Unternehmen), alleiniger Inhaber einer der größten, nicht entwickelten Salaren in Argentiniens Lithium-Triangle freut sich bekanntzugeben, das es Lilac Solutions Inc (Lilac) mit ersten technischen Entwicklungsarbeiten zur direkten Lithium-Extraktion (DLE) aus Soleproben von Alphas Salar Tolillar beauftragt hat.. Die von Lilac durchgeführten technischen Arbeiten sollen Alphas interne Entwicklungsarbeiten unter der Leitung von Beyond Lithium SA, einem weltweit bekannten Team von Ingenieuren in chemischer Verfahrenstechnik mit jahrzehntelanger Erfahrung in Lithium-Chemie, ergänzen.Lilac wurde mit der technischen Entwicklung der Stufe 1 beauftragt. Diese erste Stufe erfordert den Versand erster Soleproben aus dem Solar Tolillar direkt an Lilacs Betriebsstätten in Oakland, Kalifornien. Die Sole wird drei Wochen lang durch Lilacs firmeneigene Lithiumextraktionsanlagen geleitet, und die Ergebnisse werden überwacht und aufgezeichnet.- Die Lithium-Rückgewinnungsrate (welcher Anteil an Lithium in Lilacs Verfahren aus der Sole zurückgewonnen werden kann)- Bewertung der Reinheit des Lithiums- Bestimmung der chemischen Lithium-Chlorid-Analyse- Erste Hinweise auf verwendete Reagenzvolumen- Indikative Preisspanne für Betriebskosten (OPEX) in einer zukünftigen kommerziellen ProduktionsanlageJe nach den Ergebnissen der technischen Entwicklung der Stufe 1, kann das Unternehmen sich zur Weiterführung von Entwicklungsarbeiten der Stufe 2 entscheiden, die bedeutend größere Solemengen und mehr Zeit erfordern würden. Entwicklungsarbeiten der Stufe 2 würden mehrere Zielsetzungen erfüllen, einschließlich:- Etwa drei Monate kontinuierlicher Lithiumproduktion im Labormaßstab durchführen- Die Betriebskosten (OPEX) genauer bestimmen- Die Designkriterien für das Verfahren bestimmen und Testarbeiten zur Lithiumextraktion für eine Machbarkeitsstudie durchführen- Ein auf eine Pilotanlage im Salar Tolillar zugeschnittenes Prozess-Flussdiagramm definierenBrad Nichol, Präsident und CEO, kommentierte: Seit wir vor kurzem ein Vermögen von mehr als 35 Millionen USD erreicht haben, haben wir unser Hauptaugenmerk auf die Erreichung der Produktionsstufe im Salar Tolillar gerichtet. Dafür brauchen wir einen vertrauenswürdigen und bewährten DLE-Technologie-Partner. Man muss dabei unbedingt verstehen, dass es sich bei DLE um ein maßgeschneidertes Verfahren handelt, das in jedem Betrieb und für jeden Salar einzigartig ist. Letztendlich hängt die erfolgreiche DLE-Implementation vom vollen Verständnis der chemischen Zusammensetzung der Sole ab. Unser Beyond Lithium-Team hat intern monatelang an der Entwicklung seiner Kenntnis unserer Sole durch eingehende chemische Analysen und Laboruntersuchungen gearbeitet. Jetzt ist die ideale Zeit, unsere Kenntnis der Sole mit der von Lilac entwickelten Technologie zu kombinieren. Lilac hat Dutzende von Solen aus dem Lithium-Triangle ausgiebig untersucht. Es ist ein finanziell gesichertes, schnell wachsendes Unternehmen, das sein eigenes Ionenaustauschverfahren entwickelt hat, mit dem 80 % Lithium in einer in Stunden, nicht Jahren gemessenen Zeitspanne zurückgewonnen werden können.IM NAMEN DES BOARD VON Alpha Lithium Corp. Brad NicholBrad Nichol, President, CEO und Director(TSX-V: ALLI, OTC: ALLIF, Frankfurt: 2P62)Alpha Lithium ist ein wachsendes Team von Branchenexperten und erfahrenen Interessensvertretern, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des Salars Tolillar gerichtet ist. Gemeinsam haben wir eine 100-Prozent-Eigentümerschaft an einem der vielleicht letzten unerschlossenen Lithiumsalare in Argentinien zusammengestellt, der 27.500 Hektar (67.954 Acres) umfasst und im Herzen des bekannten Lithiumdreiecks an Lithiumunternehmen im Wert von mehreren Milliarden Dollar angrenzt. Andere Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithiumsole suchen oder diese zurzeit produzieren, sind Galaxy Lithium, Livent und POSCO im Salar del Hombre Muerto, Orocobre im Salar Olaroz, Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario sowie Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari.Lilac Solutions ist ein in Bergbautechnik tätiges, in Oakland, Kalifornien ansässiges Unternehmen. Lilac hat eine patentierte Ionenaustauschtechnologie entwickelt, die die Produktion von Lithium aus großen Soleressourcen zu minimalen Kosten und mit verschwindend geringen Umweltbeinträchtigungen ermöglicht. Lilacs Mission ist es, die für elektrische Fahrzeuge und erneuerbare Energiespeicher benötigen Vorräte an Lithium zu erweitern. Lilac sammelte vor kurzem 20 Millionen USD. Hauptsponsor war Breakthrough Energy Ventures (Bill Gates), ein von vielen der bedeutendsten Geschäftsführern weltweilt eingerichteter Fonds in Höhe von1 Milliarde USD zur Untersützung von Unternehmen mit dem Potenzial, Treibhausgasemissionen entscheidend zu senken. 