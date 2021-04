Granda Gold gibt Ernennung eines neuen CFO bekannt

Rouyn Noranda, 1. April 2021 - Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (das Unternehmen oder Granada), freut sich bekannt zu geben, dass Herr Ryan Webster mit Wirkung zum heutigen Tag zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt wurde. Er ersetzt den vorläufigen CFO des Unternehmens, Herrn Robert Guanzon.Herr Webster bringt über 15 Jahre Erfahrung als Finanzprofi in der Bergbauindustrie in das Unternehmen ein. Zuvor war Herr Webster als Berater für Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen bei einer Vielzahl von Kunden tätig, einschließlich Vertragsdienstleistungen als CFO für Blue Thunder Mining Inc. Während seiner Zeit bei Blue Thunder führte er das Unternehmen durch eine zu qualifizierende Transaktion für die Börsennotierung an der TSX Venture Exchange. Vor seiner Zeit als Berater war Herr Webster als Vice President Finance bei der Dominion Diamond Corporation (vormals Harry Winston Diamond Corporation und Aber Diamond Corporation) tätig, wo er Fusions- und Akquisitionstransaktionen im Wert von über 2 Mrd. CAD leitete und abwickelte, einschließlich des Kaufs von BHP Billitons Diamantengeschäft im Jahr 2013 für 500 Millionen USD und des Verkaufs der Dominion Diamond Corporation an die Washington Companies im Jahr 2017 für 1,2 Milliarden USD. Er half auch bei der Beschaffung von Unternehmenskreditfazilitäten in Höhe von über 1 Milliarde USD. Herr Webster ist Chartered Professional Accountant (CMA, zugelassener Wirtschaftsprüfer) und Chartered Financial Analyst (zugelassener Finanzanalyst).Das Unternehmen dankt Herrn Guanzon für seine Beiträge während des Übergangs des Unternehmens und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Granada Gold Mine Inc. setzt die Erschließung des Goldkonzessionsgebiets Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) fort. Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 120.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt. Der äußerst produktive Cadillac Break, der im vergangenen Jahrhundert über 75 Millionen Unzen Gold produzierte, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada. Dies weist jedoch nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung hin, die sich im Konzessionsgebiet des Unternehmens befindet.Die Scherzone Granada und die Scherzone South enthalten, basierend auf detaillierten historischen Kartierungen sowie auf aktuellen und historischen Bohrungen, bis zu 22 mineralisierte Strukturen, die über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung verlaufen. Drei dieser Strukturen wurden früher über vier Schächte und drei Tagebaubetriebe abgebaut. Die historischen Untertagegehalte beliefen sich auf acht bis zehn Gramm Gold pro Tonne von zwei Schächten bis in eine Tiefe von 236 bzw. 498 Metern mit Tagebaugehalten von 3,5 bis 5 Gramm Gold pro Tonne.Das Unternehmen verfügt über alle Abbaugenehmigungen, die für den Beginn der ersten Abbauphase, den sogenannten Rolling Start, der es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 550 Tonnen pro Tag abzubauen, erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.granadagoldmine.com.Frank J. BasaFrank J. Basa P. Eng., President & Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P. Frank J. Basa P. Eng., President & Chief Executive Officer
Frank J. Basa, P. Eng., President und CEO, Tel. 1-819-797-4144 oder
Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications, Tel. 416-710-2410 oder waynecheveldayoff@gmail.com
2875 Ave Granada
Rouyn Noranda, Québec J9Y 1Y1
Tel : 819-797-4144 / Fax: 819-792-2306

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. 