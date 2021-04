Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 24. März 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 1. April 2021

Resilienz bzw. Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich schnell von Schwierigkeiten zu erholen. Mit anderen Worten: Durchhaltevermögen. Wenn wir auf das letzte Jahr zurückblicken, hat die Welt genau diese Schwierigkeiten erlebt. Leider ist das noch nicht vorbei. Vielleicht ist es sogar erst der Anfang, und es wird noch viel mehr kommen? Wir glauben, dass Vorbereitung die klügste Vorgehensweise ist, aber sie braucht einen Plan. Silber, Fokus auf Widerstandsfähigkeit.Der Silberpreis steht unter genau demselben Druck. Vieles wird von verschiedenen Strippenziehern beeinflusst. Es ist wichtig, sich auf die erstklassigen Fundamentaldaten und den klaren langfristigen Fall für das glänzende Metall zu konzentrieren. Die Zahlen für die Nachfrage sind überwältigend positiv, und die Tatsache, dass die Nachrichtenberichterstattung extrem hoch ist, rechtfertigt nicht, dass der vorübergehende Preissturz prinzipiell begründet wäre.Es ist nicht einfach, ein Antizykliker bzw. „Contrarian“ zu sein, doch es ist sehr lohnend. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies eine weitere seltene Gelegenheit ist, seine physischen Bestände an Silber aufzustocken.Die vier Eckpfeiler für Resilienz sind:1. Sie. Kümmern Sie sich zuerst um sich selbst. Ein Jahr ohne Fitnessstudio, eingesperrt zu Hause und soziale Isolation haben ihren Tribut gefordert. Stellen Sie sicher, dass Sie ausgeglichen sind.2. Menschen. Egal, ob Firma oder Familie. Wir alle haben das durchgemacht. Infolgedessen haben sich die Menschen verändert, sind erschöpft und machen mehr Fehler. Nehmen Sie Ihren Ehepartner und Ihre Kinder nicht als selbstverständlich hin. Behandeln Sie Ihre Liebsten mit besonderer Sorgfalt und Nachsicht. Sie sind Ihr Rückgrat. Akzeptieren Sie, dass Menschen, die für Ihr Unternehmen unverzichtbar sind, vielleicht nicht mehr so zuverlässig sind, wie sie es einmal waren. Überprüfen Sie Partnerschaften und Lieferketten neu und haben Sie ein wachsames Auge, wo Ihr Unternehmen anfällig ist. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie mit dem Geld anderer Leute handeln.3. Technologie. Da die Lieferketten gestört sind, ist es ratsam, Backup-Systeme einzurichten und nicht zu erwarten, dass der Betrieb im Falle von außergewöhnlichen Umständen reibungslos funktioniert. Halten Sie notwendige Teile auf Vorrat und seien Sie unabhängig.4. Betrieb. Überprüfen Sie Ihre Betriebsabläufe auf ihre Prozesse, Mitarbeiter und Technologie. Denken Sie an Risikokontrolle statt an Effizienz. Von KYC bis hin zu regulatorischen Änderungen und erhöhtem Betrug; dies ist nicht die Zeit, um zu rationalisieren und zu maximieren. Richten Sie stattdessen Systeme zur Überwachung der Compliance ein, stärken Sie Ihre Partnerschaften und das Vertrauen in die Lieferkette. Insgesamt unter dem Motto: "Never assume!", denn wir leben heute in einer Welt des schnellen Wandels.Diesen Chart hatten wir in der letzten Woche im Silber-Chartbuch veröffentlicht.