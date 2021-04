Fundamental gewinnt einmal

Die USD-Marktzinsen sind noch immer kritisch, bloß in der abgelaufenen Woche nicht überkritischDas Inflationsangstgespenst ist noch da, aber nur als Gespenst, denn bei dieser Kapazitätsauslastung ist Inflation irreal.Das Infrastrukturpaket von Präsident Biden umfasst auch elektronische Infrastruktur, sohin Google & Co. gegen Stahl und LockDown Autos wieder etwas aufholen konnten - wie erwartet.Erst recht gegen den in den letzten Wochen massiv gesunkenen EUR ist diese Entwicklung massiv interessant.Im EUR selber bepreist steigt der DAX zum neuen All-Time-High.Im zuletzt massiv gegen den EUR (gegen die Meßlatte des DAX) gestiegenen USD bepreist steigt der SPX 500 ebenfalls zum neuen All-Time-High.Der NASDAQ 100 umfassrt fast überhaupt keine "Schließungsaktien", bloß solche, die in Lockdowns wie in der unbeschränkt geöffneten Wirtschaft gleichermassen funktionieren. Letzteres, nämlich das "in der Öffnung gleichermassen Funktionieren" geriet in der abgelaufenen Woche etwas mehr in Erinnerung.Ob nun die Bewegungen im Dow Jones wie im DAX und anderen Repräsentanten der Präsenzwirtschaft gerechtfertigt sind oder sich als bloße Öffnungshoffnung herausstellen werden, entzieht sich einer wirtschaftswissenschaftlichen Betrachtung, jeder wie er glaubt.BitCoin ebenfalls ohne Deflationsbremse in der Berichtswocheähnlich wie Palladium