Die einzige Rolle des Goldes

Wenn es um das Analysieren von Gold und dem Goldpreis geht, dann scheint es keine Grenzen für Erklärungen von Ursache und Effekt zu geben. Die Dinge, die als grundlegend angesehen werden, oder mit Gold korrelieren, haben exponentiell zugenommen, während Gold mehr Aufmerksamkeit von Medien und Öffentlichkeit erhielt. Der Zustand der Verwirrung, den es in Bezug auf Gold und Goldpreis gibt, wird durch Widersprüche und gegensätzliche Argumente fast aller betroffener Parteien verschlimmert. Dies umfasst Investoren, Trader, Analysten, Broker (stellen Sie sicher, dass Ihr Broker sicher ist ), Banker, etc.Anstatt ein Bedürfnis zu verspüren, Gold und dessen einzige Rolle zu verstehen, sind Investoren und andere Leute nur an Gold interessiert, wenn dessen Preis steigt. Sie kaufen es und halten dann nach Gründen Ausschau, ihre Erwartungen noch höherer Preise zu rechtfertigen. Natürlich suchen sie nach Erklärungen dafür, warum der Preis fällt; vor allem wenn das geschieht, nachdem sie eine Position auf der Long-Seite eingenommen haben. Doch bis dahin ist es üblicherweise zu spät.Es gibt einen vorrangigen Grundsatz, wenn es um Gold geht: "Gold ist echtes Geld." Geld besitzt drei spezifische Eigenschafte: 1) Tauschmittel; 2) Wertmaßstab; 3) Wertanlage. Damit etwas Geld sein kann, muss es diese drei Attribute besitzen. Ansonsten ist es kein Geld. Der US-Dollar ist kein Geld, weil er diese drei notwendigen Charakteristika nicht verkörpert. Er ist ein akzeptiertes Tauschmittel und ein Wertmaßstab, doch keine Wertanlage.Gold ist zudem ursprüngliches Geld. Bereits vor dem US-Dollar und allen anderen Papierwährungen, die nur einen Ersatz für echtes Geld - d.h. Gold - darstellen, war Gold schon Geld. In den letzten 5.000 Jahren der Geschichtsschreibung wurden viele Dinge als Geld verwendet. Nur Gold hat die Zeit überdauert.Die einfachste und genaueste Möglichkeit, zu sagen, was Gold nicht ist, lautet: "Gold ist nichts anderes als Geld." Gold ist keine Investition; noch ein Hedge. Gold ist keine Absicherung. Gold ist kein sicherer Hafen. Gold ist nicht der schönere Zwillingsbruder des Silbers. Gold ist kein barbarisches Relikt. Gold ist keine altmodische, frühere Version des Kryptowahnsinns. Gold als Geld ist kein Gedanke, der schon Geschichte ist. Gold ist nichts anderes als Geld. Dessen Verwendung in der Schmuckbranche ist immer sekundär zu seiner Rolle als Geld. Gold ist Geld, das zur Ausschmückung verwendet werden kann, jedoch trotzdem Geld ist. Immer.Der Wert des Goldes liegt in seiner Rolle und seiner Verwendung als Geld. Es ist in fraktionelle Einheiten für Transaktionszwecke aufteilbar und ist eine bewerte Wertanlage. Der Goldwert ist konstant und unveränderbar. Mit einer Unze Gold können Sie heute noch immer dieselben Waren und Dienstleistungen erwerben wie vor 50, 100 oder 1.000 Jahren. Der Grund, warum sich der Goldwert nicht verändert, ist die Tatsache, dass Gold an sich unveränderbar ist.Es ist logisch und vernünftig, zu fragen: "Wenn Gold unveränderbar und sein Wert konstant ist, warum verändert sich dann der Preis?" Der verändernde Goldpreis ist einer Sache zuzuschreiben: Veränderungen des USD-Wertes. Im vergangenen Jahrhundert hat der US-Dollar zwischen 98% und 99% seiner Kaufkraft verloren. Entsprechend hat der Goldpreis um ein Vielfaches von 50 (1.050 Dollar je Unze) bis 100 (2.060 Dollar je Unze) seines ursprünglichen und konvertiblen Preises von 20,67 Dollar je Unze zugelegt. Der untere Chart zeigt die hundertjährige Geschichte des steigenden Goldpreises...Über dieselben hundert Jahre bleibt das, was Sie mit einer Unze Gold erwerben können, gleich. (siehe Artikel ).Die einzige Rolle des Goldes ist dessen Verwendung als Geld. Gold ist echtes Geld, weil es die qualifizierenden Charakteristika für Geld erfüllt; einschließlich der Eigenschaft als Wertanlage. Der Goldwert ist direkt mit dessen Verwendung als Geld verbunden. Der Goldwert ist konstant und unveränderbar. Der höhere Goldpreis spiegelt den stattfindenden Kaufkraftverlust des USD wider. Der Goldwert wird nicht durch weltweite Ereignisse, politische Unruhen oder industrielle Nachfrage festgelegt. Gold korreliert nicht mit Zinsen oder anderen Faktoren. Gold ist keine Absicherung oder ein sicherer Hafen; noch ist es eine Investition. Gold ist echtes Geld und nichts anderes.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 5. April 2021 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.