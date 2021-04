CME Group  Handelsvolumen im März

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffbörse COMEX betreibt, gab gestern die neusten Zahlen zum Handelsvolumen am Terminmarkt per Ende März 2021 bekannt. Diesen Daten zufolge wurden im dritten Monat des neuen Jahres durchschnittlich 21,7 Millionen Kontrakte am Tag gehandelt.Das durchschnittliche Handelsvolumen am Metallterminmarkt belief sich im März auf 596.000 Kontrakte am Tag; dies steht im Vergleich zu nur 728.000 Kontrakten im Februar. Somit ergab sich verglichen mit dem vorherigen Monat eine deutliche Abnahme. Im März 2020 waren täglich 920.000 Kontrakte gehandelt worden, somit ergab sich hier ein Minus von 35%.© Redaktion GoldSeiten.de