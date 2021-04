Perth Mint: Münzen- & Barrenverkäufe im März 2021

© Perth Mint

Die australische Prägestätte Perth Mint gab auf ihrem Blog gestern die ungefähren Absatzzahlen für Gold- und Silberbullion im März dieses Jahres bekannt. Den Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum vorherigen Monat bei den Goldverkäufen ein Anstieg, die Silberverkäufe gingen dagegen zurück.Im Februar hatte die Perth Mint 124.104 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft; hier ergab sich im März auf nunmehr über 130.000 Unzen Gold. Im März 2020 hatten die Goldverkäufe 93.775 Unzen erreicht.Die Silberverkäufe verzeichneten einem Rückgang: Im Februar hatten sich diese auf 1.830.707 Unzen belaufen und erreichten im März noch knapp 1,6 Mio. Unzen Silber. Im März 2020 hatten die Silberverkäufe 1.736.409 Unzen erreicht.Der General Manager Minted Products, Neil Vance, erklärte, die Münzproduktion habe im März dort angeknüpft, wo sie im Februar aufgehört hatte: "Der Markt nimmt weiterhin alles ab, was wir derzeit produzieren können." Eine überdurchschnittliche Nachfrage werde in Schlüsselmärkten wie den Vereinigten Staaten und Deutschland verzeichnet. "Die Produktion konzentriert sich weiterhin auf unsere beliebtesten Kangaroo-Münzen zu 1 oz und während wir die Nachfrage nach Gold in diesem Monat gerade so befriedigen konnten, übersteigt das Interesse an Silber unsere Kapazität, die reichlich vorhandenen Bestände in fertige Ware umzuwandeln."© Redaktion GoldSeiten.de