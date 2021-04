Apollo Minerals Ltd.: Bohrungen haben begonnen

Nach einer langen Wartezeit gab das Management von Apollo Minerals heute bekannt, dass man mit dem ersten Bohrprogramm auf dem sehr großen Zink- und Bleiprojekt in Gabun begonnen hat: Link Im ersten Schritt will die Firma zunächst 1.000 Bohrmeter mit Diamantkernbohrungen niederbringen. Dikaki und Bouambo East sind die ersten beiden Ziele von höchster Priorität, die angebohrt werden:Nach einer sehr langen Wartezeit geht es nun endlich los. Das Kroussou Projekt der Firma ist ein extrem großes Gebiet (fast 1.000 Quadratkilometer) und die Vorbesitzer konnten bereits einen 80 Kilometer langen Trend mit 150 mineralisierten Zonen ermitteln.Es geht hier nicht um kleine Fische, sondern darum, einen "Elefanten" im Zink-Sektor zu finden.Gabun ist sicherlich ein Land, das mit Vorsicht zu genießen ist und in die höchste Risikoklasse fällt. Jedoch hat man in solchen, eher unbeliebten Ländern für ausländische Investoren die Chance, noch richtig "dicke Fische" zu fangen.Die Aktie hat sich in den vergangenen Wochen sehr gut nach oben entwickelt und ich halte die Position unverändert. Die ersten 1.000 Bohrmeter sollten der Beginn einer längeren und umfangreicheren Bohrkampagne sein.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.