LBMA: Handelsvolumen im Gold- & Silberhandel Februar 2021

Die London Bullion Market Association (LBMA) veröffentliche vergangene Woche die aktuellen Zahlen zu den Gold- und Silbertransfers sowie die gehandelten Unzen per Ende Februar 2021 (basierend auf dem Tagesdurchschnitt). Es folgen die Daten zur Anzahl transferierter Gold- und Silberunzen im zweiten Monat des Jahres gegenüber dem Vormonat.Im Monatsvergleich ergab sich bei Gold keine Veränderung: Es wurden 18,8 Millionen Unzen transferiert. Dabei sank der Wert um 2,9% auf 34,1 Milliarden Dollar. Im Februar fanden insgesamt 4.650 Transfers am Tag statt – ähnlich wie im Januar – wobei je Transfer durchschnittlich 4.053 Unzen gehandelt wurden; eine Zunahme von 0,7% im Monatsvergleich.Die Zahl der täglich transferierter Silberunzen erhöhte sich im Februar indes deutlich. Es ergab sich ein Plus von 30% auf 336,2 Millionen Unzen Silber. Der Wert der transferierten Unzen stieg dabei um 37% auf 9,2 Milliarden Dollar. Im zweiten Monat des Jahres stiegen die Silbertransfers um 44% auf 2.737 pro Tag, wobei je Transfer durchschnittlich 122.830 Unzen gehandelt wurden; ein Rückgang von 9,8%.Das durchschnittliche Gold-Silber-Verhältnis belief sich im Februar auf 66,1 im Vergleich zu 72,1 im Januar.