Citibank: Gold 2021 im Schnitt bei 1.800 USD

Wie fxstreet.com berichtet, rechnen die Analysten der Citibank damit, dass der Goldpreis im weiteren Jahresverlauf in der Spanne von 1.700 bis 1.900 USD verbleiben wird und im Durchschnitt bei 1.800 USD liegen dürfte. "Wir gehen davon aus, dass XAU/USD für den Rest des Jahres größtenteils im Bereich von 1.700 bis 1.900 $/oz schwanken könnte und im Jahr 2021 durchschnittlich 1.800 $/oz betragen wird", wird die Bank zitiert.Diese Einschätzung wird durch diverse Risiken für den Goldpreis begründet:• Ein Risiko sei beispielsweise, dass die US-Notenbank die Ankäufe von Vermögenswerten möglicherweise bis Ende 2021 reduziere. Weiterhin wird ein etwaiges Einpreisen einer Anhebung der Leitzinsen 2022/2023 genannt. Beides könnte sich unterstützend auf den US-Dollar auswirken.• Weiterhin stelle der Anstieg der 10-jährigen Treasury-Renditen in diesem Jahr einen Gegenwind für Gold dar.• Schließlich könnte zudem "ein Reflationierungs-Narrativ bei Risikoanlagen und Rohstoffen inmitten eines COVID-19-Impfstoffhandels Zuflüsse in Öl, Kupfer und andere Märkte gegenüber Gold begünstigen", erklären die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de