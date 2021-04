Karora Resources Inc.: Neue hochgradige Nickel-Zone entdeckt

Karora gestern mit einem sehr guten Update zu den laufenden Explorationsarbeiten: Link . Diesmal neue Resultate von der Beta Hunt Mine des Unternehmens. Karora Resources hat in der Untertagemine gebohrt und ist dabei neben ordentlichen Goldmineralisierungen:auch auf eine hochgradige Nickelzone gestoßen. Das beste Resultat zeigt 4,6 Meter mit 11,60% Nickel und zusätzlich einige dünnere Treffer (0,3m bis 1,8m) mit 1,2% – 2,4% Nickel.50C hat man diese Zone getauft und sie liegt nicht weit von den bereits nachgewiesenen Nickelvorkommen entfernt. Es erscheint möglich, dass die 50C-Zone eine Ausdehnung der vorhandenen Ressource ist:Diese zusätzlichen Nickelfunde sind insofern für Karora interessant, als dass sie bei einem Abbau die AISC pro Unze Gold entsprechend senken könnten. Ein Analyst von Canaccord geht von einer Kostensenkung im Bereich von rund 30 USD pro Unze Gold aus, was ich als eher konservativ betrachte.Die neue Nickelzone liegt nur rund 140 Meter von den bestehenden Tunneln entfernt und könnte somit auch entsprechend schnell und kostengünstig erreicht werden.Weitere starke Explorationsnews bei Karora. Ich weiß, ich wiederhole mich, doch das Explorationspotential des Unternehmens ist so gut, wie bei kaum einem anderen Mid-Tier-Goldproduzenten.Die Aktie reagierte gut und hat seit dem Tief im März gut zugelegt:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.