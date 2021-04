WGC: Die strategischen Vorteile von Gold

Der World Gold Council hat unter www.invest.gold eine Präsentation mit dem Titel "The strategic advantages of Gold" (dt. "Die strategischen Vorteile von Gold") veröffentlicht.Darin wird jeweils kurz auf die Aspekte Diversifikation, Liquidität und Performance eingegangen. Jeder Bereich wird durch einen aufschlussreichen Chart anschaulich gemacht.Zwar mutet die Präsentation mit ihren hochwertigen Aufnahmen, inklusive Video, insgesamt wie eine Werbewebseite an, doch liefert sie eigne stichhaltige Argumente für ein Investment in Gold. So heißt es dort: "Gold stellt eine einzigartig vielseitige Anlagemöglichkeit dar, da es sowohl ein Konsumgut als auch ein Investitionsgut ist. Das bedeutet, dass es in Zeiten finanzieller Turbulenzen eine effektive Diversifizierung bieten kann, während es in Zeiten des Wirtschaftswachstums auch von der steigenden Nachfrage nach Schmuck und Technologie profitiert."© Redaktion GoldSeiten.de