Max Resource berichtet eine 2. neue Kupferentdeckung in CESAR North

Vancouver, 8. April 2021 - Max Resource Corp. (Max oder das Unternehmen) (TSX.V: MXR; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2) freut sich zu berichten, dass eine zweite neue Kupferzone, die Zone URU, entdeckt wurde. URU liegt 30 Kilometer südlich der vor kurzem entdeckten hochgradigen Kupfer-Silber-Zone CONEJO (siehe Abbildung 4), in CESAR North innerhalb des Kupfer-Silber-Projekts CESAR im nordöstlichen Kolumbien (siehe Abbildungen 2 und 3). Das Projekt CESAR befindet sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens.Die Kupferzone URU liegt entlang des südlichen Abschnitts des 60 Kilometer langen Zielgebiets CESAR North. Bisher genommene Proben weisen auf eine sich über 3,7 Kilometer erstreckende Kupfermineralisierung und damit eine äußerst große, in alle Richtungen offene Zone hin. Mehr als 125 Gesteinsproben wurden genommen und zur Untersuchung an ALS geschickt. Ergebnisse werden Anfang nächsten Monats erwartet.Die Oberflächenmineralisierung in der Zone URU tritt als Stockwork aus Quergesteinsfrakturen oder als in Eruptivgestein gelagerte versprengte Mineralisierung auf. Die folgenden Mineralien wurden beobachtet: Chalkosin, natives Kupfer, Cuprit und Kupferoxide. Epidot ist ebenfalls verbreitet und scheint mit Kupfermineralisierung verbunden zu sein (siehe Abbildung 1).Die Entdeckung einer neuen Kupfermineralisierung in der Zone URU ist eine bedeutende Ergänzung zu der schichtgebundenen Kupfer-Silber-Mineralisierung in CESAR North, und das örtliche Team des Unternehmens weitet seine Tätigkeit weiter in die unerforschten Gebiete des Projekts CESAR aus, kommentierte Brett Matich, CEO von Max.In den vergangenen 18 Monaten hat das Team von Max Kupfer-Silber-Mineralisierung über 38 Kilometer kombinierter Streichenlänge in CESAR North identifiziert und ein großflächiges, in Sediment gebettetes Kupfer-Silber-System nachgewiesen, fuhr er fort.CESAR verleiht den Aktionären von Max wichtigen Zugang zu Kupfer, das als ein strategisches Metall in der Energiegewinnung und ein bedeutendes Metall im weltweiten Wandel zu elektrischen Fahrzeugen (EV) und sauberer Energie gilt, bemerkte Herr Matich abschließend.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57736/MXR-NR-8April2021_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. CESAR North, Kupfermineralisierung in der Kupferzone URU, Testergebnisse ausstehendhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57736/MXR-NR-8April2021_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2. Kupfer-Silber-Projekt CESAR Abbildung 3. CESAR North, Kupferzone URU & ProbenahmestellenMax nimmt an, dass die sediment- und schichtgebundene Kupfer-Silber-Mineralisierung im Cesar-Becken analog zum Kupferschiefer-Becken in Polen ist. Die Kupferschiefer-Lagerstätten, Europas größte Kupferquelle, produzierten im Jahr 2018 aus einem 0,5 bis 5,5 Meter mächtigen Erzkörper 3 Millionen Tonnen Kupfer mit einem Gehalt von 1,49 Prozent Kupfer und 48,6 Gramm Silber pro Tonne. Im Jahr 2019 lieferten die Kupferschiefer-Lagerstätten darüber hinaus 40 Millionen Unzen Silber, fast doppelt so viel wie die zweitgrößte Silbermine der Welt.Quelle: World Silver Survey 2020 und Kupferschiefer Deposits & Prospects in SW Poland, 27. September 2019. Max weist die Investoren darauf hin, dass das Vorkommen einer Kupfer-Silber-Mineralisierung bei Kupferschiefer nicht zwangsläufig auf eine ähnliche Mineralisierung bei CESAR hinweist.Das Projekt CESAR im Nordosten Kolumbiens deckt einen beträchtlichen Teil des 200 Kilometer langen Cesar-Beckens ab, das nachweislich eine weitläufige höchst aussichtreiche Kupfer-Silber-Mineralisierung enthält.Diese Region verfügt aufgrund der Öl- und Gas- sowie Bergbaubetriebe, einschließlich Cerrejon, über wichtige Infrastruktureinrichtungen. Cerrejon ist die größte Kohlemine Lateinamerikas und befindet sich im gemeinsamen Besitz der globalen Bergbaukonzerne BHP Billiton, Xstrata und Anglo American (siehe Abbildung 2).Angesichts des bezirksweiten Kupfer-Silber-Potenzials des Cesar-Beckens hat Max ein vielschichtiges Explorationsprogramm für 2021 eingeleitet:Fortgeschrittene Bohrkernanalyse und Modellierungen: laufende Auswertungen seismischer Abschnitte und Analyse historischer Bohrkerne, die in Zusammenarbeit mit der Ingeniería Geológica Universidad Nacional de Colombia (die IGUN) in Medellín allesamt in das Strukturmodell des Cesar-Beckens einfließen (Pressemeldung vom 7. Januar 2021).Geochemische und mineralogische Untersuchungen: geochemische und mineralogische Forschungsprogramme der AGH Wissenschaftlich-Technischen Universität (AGH) in Krakau (Polen) sind im Gange. Die AGH bringt ihre umfassenden Kenntnisse der weltbekannten, in Sedimentgestein lagernden Kupferschiefer-Kupfer-Silber-Lagerstätten von KGHM in Polen in das Projekt CESAR ein.Geophysikalische Untersuchungen: Fathom Geophysics wertet Daten aus regionalen magnetischen und radiometrischen Flugmessungen aus, die vom Unternehmen in Kollaboration mit einem der weltweit führenden Kupferproduzenten finanziert werden.Eigene Feldexplorationen und Techniken: Die Explorationsteams von Max erkunden weiterhin die schichtgebundenen Kupfer-Silber-Ziele bei CESAR;- CESAR North 60-km-Zielgebiet:- Die AMS-Entdeckung Ende 2019, und im Trend 40 km nördlich, die AMN-Entdeckung (siehe Abbildung 2). Max identifizierte schichtgebundene Kupfer-Silber-Mineralisierung, die sich insgesamt über 35 Quadratkilometer erstreckt, mit bedeutenden Gehalten von 0,1 bis 34,4 % Kupfer und 5 bis 305 g/t Silber über kontinuierliche Abschnitte von 0,1 bis 25 Metern. Das Team von Max hat die Zielzone CESAR North jetzt auf eine Streichenlänge von mehr als 50 km erweitert.- Im März 2021 berichtete Max die Entdeckung CONEJO, eine hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung nahe der Oberfläche, die sich über 1,6 km x 0,6 km erstreckt und in alle Richtungen offen ist. Zweiundzwanzig Gesteinsplattenproben ergeben 5 % Kupfer aus Platten von 5 m x 5 m bis 1 m x 1 m. Insgesamt ergaben sechsundsechzig Gesteinsplattenproben bedeutende Werte von mehr als 1 % Kupfer. Max warnt Aktionäre, dass Gesteinsplattenproben nur Stichproben darstellen und nicht notwendigerweise Aufschluss über die Mineralisierung geben (Pressemeldung vom 24. März 2021).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57736/MXR-NR-8April2021_DEPRcom.003.jpegAbbildung 4. CESAR North, CONEJO-Gesteinsplatten (878335 und 878603)- Das örtliche Feldteam von Max identifizierte die Zone URU, 30 km südlich der vor kurzem entdeckten hochgradigen Kupfer-Silber-Zone CONEJO. Proben deuteten auf eine sich über- 3, 7 Kilometer erstreckende, in alle Richtungen offene Kupfermineralisierung hin. Testergebnisse stehen noch aus (Pressemeldung vom 7. April 2020). Die Feldexploration wird in beiden Zonen, CONEJO und URU, fortgesetzt.- CESAR West: Max hat ein erstes Feldprogramm zur Identifizierung von Kupfer-Silber-Mineralisierung entlang der neuen 180 Kilometer langen Zielzone CESAR West begonnen.Die Angaben des Unternehmens fachlicher oder wissenschaftlicher Art in dieser Pressemeldung wurden von Tim Henneberry, P Geo (British Columbia), einem Mitglied des Advisory Board von Max Resource, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Max Resource Corp. ist ein Explorationsunternehmen für Energie- und Edelmetalle, das sein Kupfer-Silber-Projekt CESAR mit Bezirksausmaßen in Kolumbien und das neu erworbene Projekt RT Gold in Peru vorantreibt. 