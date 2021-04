Kuya Silver erweitert die Streichlänge des Bethania-Gangsystems durch neue übertägige Probenahme

Vancouver, 8. April 2021 - Kuya Silver Corp. (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (Frankfurt: 6MR1) (das Unternehmen oder Kuya) meldet die Ergebnisse eines kürzlich durchgeführten übertägigen Probenahmeprogramms zur Erkundung der Bethania-Erweiterungszone und der Umgebung des historischen Stollens Española 2. Diese Probencharge aus dem Programm umfasste 97 Gesteinssplitterproben aus Schürfgräben zur Freilegung des Grundgebirges und Aufschlüssen entlang sichtbarer oder vermuteter Gangzonen. Von den 97 gemeldeten Proben wurden 76 aus Gängen (beobachtet oder vermutet) und 21 Proben aus alteriertem oder nicht vererztem Wirtsgestein (Hangendes oder Liegendes) entnommen. Diese beprobten Gangzonen befinden sich etwa 600 bis 1000 m vom Bethania-Hauptstollen und 100 bis 500 m östlich der östlichsten Untertageabbaustätten. Wenn vererzt hatten die beprobten Gangzonen hohe anomale Silber- und Bleigehalte und in einigen Fällen anomale Goldgehalte. Anomale Zink- und Kupfergehalte, die mit einer Silbervererzung in den frischen Gängen unter Tage in Verbindung gebracht werden können, wurden über Tage selten beobachtet.In der östlichsten Zone wurde ein neu identifizierter Gang an der Oberfläche beprobt, der als Santa Elena-Gang bezeichnet wird und ungefähr 500 m im Streichen der östlichen Grenze der Untertageabbaustätten Española liegt. Proben wurden in Abständen von 10 m entlang des über Tage aufgeschlossenen des Gangsystems entnommen. Sieben aufeinanderfolgende Proben, die über eine Länge von 60 m verteilt waren, enthielten im Durchschnitt 698 g/t (22,4 Unzen/t) Silber, 2,79 g/t Gold und 3,07 % Blei (30,9 Unzen/t Silberäquivalent*). Ergebnisse aus dem Santa Elena-Gang umfassten:- 2833 g/t (91,1 Unzen/t) Silber, 5,20 g/t Gold und 10,6 % Blei (110,7 Unzen/t Silberäquivalent*)- 300 g/t (9,6 Unzen/t) Silber, 11,03 g/t Gold und 2,17 % Blei (35,5 Unzen/t Silberäquivalent*)- 812 g/t (26,1 Unzen/t) Silber, 0,32 g/t Gold und 4,82 % Blei (30,6 Unzen/t Silberäquivalent*)Eine zweite Zone von Interesse befindet sich am Schnittpunkt zwischen einer zum Gang Española 2 parallelen Gangstruktur und einem identifizierten Gang Samantha. An der Gangkreuzung waren vier aufeinanderfolgende Proben über eine Länge von 30 m (NW-SO) entnommen. Sie enthielten im Durchschnitt 258 g/t (8,3 Unzen/t) Silber und 2,84 % Blei (10,5 Unzen/t Silberäquivalent*). Entlang dem Gang Samantha wurden drei aufeinanderfolgende Proben über eine Länge von über 20 (WNW-OSO) entnommen. Sie enthielten im Durchschnitt 171 g/t Silber (5,5 Unzen/t Silber) und 2,33 % Blei (7,3 Unzen/t Silberäquivalent*).* Die zur Berechnung des Silberäquivalentverwendeten Metallpreise waren: Silber 25 USD/Unze, Gold 1700 USD/Unze und Blei 1950 USD/t.Kuyas President und CEO David Stein erklärte: Kuya ist sehr begeistert von diesem ersten übertägigen Probenahmeprogramm, das deutlich zeigt, dass sich das Bethania-Gangsystem im Streichen noch weiter nach Osten fortsetzt, als bisher bekannt ist. Obwohl wir sehr zuversichtlich sind, neue Gänge in diesem schwarmartigen System zu finden, ist es immer eine angenehme Überraschung, neue Zonen mit hochgradiger Vererzung an der Oberfläche zu sehen, die bis zu 500 m von den nächsten Untertageabbaustätten entfernt ist. Der Gang Santa Elena ist aufgrund seines hohen Goldgehalts besonders außergewöhnlich, was wir in keinem anderen Gang in Bethania in diesem Ausmaß gesehen haben. Kuya wird diese Informationen nutzen, um künftige Bohrungen und Explorationsarbeiten in Streichrichtung der Bethania-Mine zu planen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57751/KuyaPR(April82021)reExtensionSurface_DE.001.jpegAbb. 1: Geochemiekarte mit Lage und Ergebnisse der Gesteinssplitterproben auf dem Projekt BethaniaDer technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Quinton Hennigh, P.Geo., Chairman von Kuya und gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person, geprüft und genehmigt.Kuya ist ein in Kanada ansässiges, auf Silber fokussiertes Bergbauunternehmen, das das Projekt Bethania besitzt, zu dem auch die Mine Bethania in Zentralperu gehört. Die Bethania-Mine war bis 2016 in Produktion und bereitete ihr Erz in verschiedenen anderen Konzentratanlagen in der Region auf. Der Plan des Unternehmens ist es, eine Erweiterung durchzuführen und eine Konzentratanlage am Standort zu errichten, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. 