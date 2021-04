Gold-Bullenmarkt hält an  Bloomberg Intelligence

Mike McGlone, Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence, geht laut Kitco News davon aus, dass der Anstieg der Ölpreise und der Goldpreisrückgang begrenzt sind.Am Donnerstag schreib er entsprechend: "Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Aufschwung von Rohöl vorbei ist, was unserer Meinung nach Auswirkungen auf eine Rückkehr zu dauerhafteren Aufwärtsbewegungen bei den Gold- und Anleihepreisen hat."Ein Höchststand bei Rohöl von 70 $ markiere dem Analysten zufolge den Boden bei Gold: "Dass Brent-Rohöl weiter unter dem 2021 erreichten Höchststand von 69,63 $ pro Barrel notiert, ist aus unserer Sicht das wahrscheinlichere Ergebnis, mit bärischen Auswirkungen für die meisten Rohstoffe mit Ausnahme von Gold.""Der rapide Anstieg von Bitcoin und die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen haben den Goldpreis im Jahr 2021 unter Druck gesetzt. Der steigende Ölpreis war ein Begleiter der steigenden Anleiherenditen in diesem Jahr, aber der dauerhaftere Trend für die Preise fossiler Brennstoffe ist nach unten, was Auswirkungen auf die Treasuries hat", erklärt McGlone.Bei Bloomberg Intelligence gehe man davon aus, dass sich Gold in diesem Jahr erneut besser entwickeln wird als die Rohölpreise: "Die fundamentalen Grundlagen für den Rohöl-Bärenmarkt (seit der Finanzkrise) und den Gold-Bullenmarkt (seit Beginn des neuen Jahrtausends) scheinen sich zu verfestigen", so McGlone.© Redaktion GoldSeiten.de