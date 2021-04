Discovery Metals kündigt Namensänderung in Discovery Silver an

Toronto, 9. April 2021 - Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) (Discovery oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen von Discovery Metals Corp. in Discovery Silver Corp. ändert. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange (TSXV) voraussichtlich unter dem neuen Namen und unter dem aktuellen Tickersymbol DSV und am OTCQX, nach Änderung des Tickersymbols von DSVMF zu DSVSF, bei Handelseröffnung am 14. April 2021 gehandelt werden, bis die endgültigen behördlichen Genehmigungen von TSXV und FINRA vorliegen.Taj Singh, President & CEO, erklärt: Unsere Namensänderung in Discovery Silver spiegelt die starke Dynamik und die außergewöhnlichen Ergebnisse wider, die wir bisher aus unserem Vorzeigeprojekt Cordero, einer der weltweit größten unentwickelten Silberressourcen, gemeldet haben. Sie steht auch im Einklang mit der Bekanntgabe unserer aktualisierten Ressource und PEA im in der zweiten Hälfte des Jahres 2021, was laut unserer Erwartung Discovery als eines der wichtigsten Unternehmen im Silberbereich fest positioniert, indem Cordero als eines der wenigen aufstrebenden Silberentwicklungsprojekte etabliert wird, das Skalierbarkeit und Spielraum bietet.Die Namensänderung folgt auch unserer Aufnahme in den VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ) mit der zugrunde liegenden Bezeichnung als reines Silberunternehmen und den ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (NYSE: SILJ) im letzten Monat. Die Aufnahme in diese Indizes berücksichtigt sowohl das von Discovery angebotene Silberengagement als auch die enorme Zunahme der Größe und Liquidität, die wir seit der Übernahme von Cordero im Jahr 2019 erzielt haben.Die Aktionäre sind nicht verpflichtet, ihre bestehenden Aktienzertifikate gegen neue Zertifikate mit dem neuen Namen des Unternehmens einzutauschen. Die Namensänderung hat keine Auswirkungen auf die Aktienstruktur des Unternehmens oder die Rechte der Aktionäre des Unternehmens. Seitens der bestehenden Aktionäre sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Discoverys Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eines der weltweit wenigen Silberprojekte, die Spielraum, Größe und Skalierbarkeit bieten. Das Projekt liegt in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua und wird durch eine branchenführende Bilanz unterstützt, in der über 90 Millionen CAD an Barmittel für aggressive Exploration, Ressourcenerweiterung und zukünftige Erschließung bereitgestellt werden. Im Auftrag des Board of DirectorsTaj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,President, Chief Executive Officer und DirectorForbes Gemmell, CFAVP Corporate Development & Investor RelationsTel.: 416-613-9410E-Mail: forbes.gemmell@dsvmetals.comWebsite: www.dsvmetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 