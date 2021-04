Silber und Gold in US-Dollar, Monatschart vom 8. April 2021

Silber und Gold in US-Dollar, Wochenchart vom 8. April 2021

Nachdem wir Silber, Gold und Bitcoin als die zuverlässigsten Mittel zum Vermögenserhalt für ein drohendes Hyperinflationsszenario isoliert haben, suchen wir konsequent nach den Vor- und Nachteilen jedes dieser drei Instrumente gegenüber ihren Gegenspielern. Eine Anomalie sticht hervor, die uns glauben lässt, dass Silber Gold übertreffen könnte und für einen zusätzlichen "bang for your buck" sorgt. Silber führt Gold.Wir sind nicht auf Gewinnmaximierung aus, wenn wir über Vermögenserhaltung sprechen, bei der das Risiko der dominierende Faktor im Fokus ist. Nichtsdestotrotz könnte es fundamentale Gründe dafür geben, warum Silber dieses Momentum für diese neu gefundene Anomalie im Verhalten der relativen Stärke gewinnt, die es rechtfertigt, mehr physische Bestände anzuhäufen. Und niemand wird enttäuscht sein, wenn das Vermögen nicht nur bewahrt und richtig gelagert wird, sondern auch einige potenzielle massive Gewinne zu sehen sind.Wenn Sie die vertikalen Linien über die letzten fünfzig Jahre im obigen Monatschart mit dem Vergleich der Hochs und Tiefs im Silbermarkt im Vergleich zum Goldmarkt verfolgen, werden Sie eine große Übereinstimmung feststellen. Beide Metalle sind seit Tausenden von Jahren ein gutes Wertaufbewahrungsmittel in Münzen, Barren und Schmuck.Das Heranzoomen auf das Verhalten von Gold und Silber im letzten Jahr auf einem wöchentlichen Prozentchart zeigt eine Divergenz in diesem Vergleich der Edelmetalle. Während die Hochs und Tiefs von März bis August des letzten Jahres noch im Gleichklang waren, hat sich ab November 2020 etwas geändert. Silber zeigt eindeutig Stärke gegenüber Gold.Über die fundamentalen Gründe, die diese Stärke unterstützen, kann nur spekuliert werden. Fakt ist, dass Silber bei Solarzellen, 5G-Mobilfunktechnologie, Elektrofahrzeugen, Halbleitern, Fotografie, antibakteriellen Mitteln und Medikamenten, um nur einige zu nennen, sehr gefragt ist.