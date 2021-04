Perth, London, Wien, New York - Die Einschläge werden größer + ein cleverer Schachzug!

Wer nicht zugewiesenes Silber hat, der hat es im Ernstfall nicht. Und dieser Moment rückt immer näher. Der Bank-Run in physische Ware ist viel gefährlicher als einer nach (beliebig vermehrbarem) Papiergeld.Die Perth Mint scheint in Panik zu verfallen und veröffentlicht lächerliche Erklärungen für nicht erfüllte Kunden-Lieferwünsche. In England ist die Royal Mint bei Barren ausgefegt und bei Münzen stark gerupft, in Wien bekommt man nur noch 30 Philharmoniker pro Person und auch in New York werden weitere Kontrakte ausgeliefert. Die Silber-Revolution läuft und mit Endeavour Silver hat endlich ein mittelgroßer Produzent Silber für den späteren Verkauf zurückgehalten. Ein wichtiges Signal!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)