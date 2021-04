Kitco-Umfrage: Durchbruch über 1.750 USD ist nur eine Frage der Zeit

Die kurzfristige Stimmung am Goldmarkt ist wieder bullisch, nachdem das Edelmetall Freitag mit einem 2-Wochenhoch beendete, so berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Goldpreisumfrage. Da der Preis sich über der wichtigen Unterstützung hielt und bereit zu sein scheint, das psychologisch wichtige Niveau über 1.750 Dollar je Unze zurückzugewinnen, herrschte wieder starker Optimismus am Goldmarkt.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren neun (60%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Jeweils drei Analysten (20%) blieben bearisch sowie neutral eingestellt.Außerdem gaben auch 1.201 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 778 (65%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 236 (20%) erwarten einen Preisrückgang, während 187 (16%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de