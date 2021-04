TD Securities: Zunächst kein großer Katalysator für Gold

Bart Melek, der Head of Global Strategy bei TD Securities, sieht momentan keine größeren Katalysatoren, die die Goldpreiserholung befeuern könnten, dies berichtet fxstreet.com Während der US-Dollar weiterhin Stärke zeigen dürfte, werde Gold in einer gewissen Handelsspanne verbleiben, erklärt Melek demnach in einem Kitco-Interview: "Wir waren unter 1.680 $, jetzt sind wir im Erholungsmodus – über 1.728 $. Ich sehe derzeit keinen großen Katalysator für eine Aufwärtsbewegung. Vorerst bewegen wir uns in einer Handesspanne."Weiter heißt es: "Im Moment ist der US-Dollar das einzige Zugpferd, weil die US-Wirtschaft das einzige Zugpferd ist. Europa geht in den Look-Down, während die USA bis Mai vollständig geimpft sein könnten. Aus diesem Grund werden die US-Märkte ziemlich gut abschneiden. Außerdem erhalten wir eine bedeutende Zusage für mehr Ausgaben für die Infrastruktur. Die Gewinne und alles andere werden gut sein."Zwar sei der Experte für das zweite Quartal etwas optimistischer, doch wirklich Traktion finden werde Gold erst im der zweiten Jahreshälfte.© Redaktion GoldSeiten.de