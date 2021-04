Lobo Tiggre: Mögliche Risiken für Gold?

Lobo Tiggre von The Independent Speculator ging im Kitco-Interview kürzlich erneut auf seine in seinem jüngst veröffentlichten Artikel genannten möglichen Risiken für den Goldpreis ein. Er stellt jedoch direkt zu Beginn des Gesprächs klar, dass er dem gelben Metall gegenüber extrem bullisch eingestellt sei und die Risiken nur abwäge, um seine eigene Einschätzung zu bestätigen.Laut dem Experten handelt es sich dabei um ein unwahrscheinliches Szenario: "Es gibt ein gewisses liquides Kapital, das dem Tagesgeschmack hinterherjagt und wenn Bitcoin steigt, dann wird ein Teil dieses Kapitals in Bitcoin gehen," so Tiggre. "Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, ist Bitcoin selbst jetzt, wo 1 Billion Dollar erreicht wurden, immer noch ein sehr kleiner Markt. Nehmen wir an, dass das ganze Geld, jeder einzelne Dollar, der in Bitcoin gegangen ist, aus Gold gekommen ist, und das ist natürlich nicht der Fall.[...] Gold ist ein 10-Billionen-Dollar-Markt, Bitcoin ist jetzt ein 1-Billion-Dollar-Markt, das würde einen Unterschied von 10% ausmachen."Dies sei in der sehr nahen Zukunft zwar eine Möglichkeit, doch darüber hinaus – in Anbetracht einer Post-Covid-Erholung – sollte dieses Szenario kaum Bedeutung erhalten.Laut Tiggre gebe es an den Gold- und Silbermärkten jede Menge Manipulation, doch nicht unbedingt handle es sich dabei um eine Verschwörung der Notenbanken. Allerdings habe diese Manipulation Gold nicht davon abgehalten, 1980 auf 850 Dollar, 2011 auf 1.900 Dollar oder im letzten Jahr auf 2.063 Dollar zu steigen.Dem Experten zufolge könnte "irrationaler Überschwang" an den Aktienmärkten sehr wohl Mittel aus Gold abfließen lassen. Allerdings sei zuletzt der Aktienmarkt aufgrund des umfangreichen Gelddruckens gemeinsam mit den monetären Metallen gestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de