Gerald Celente gibt Einblick in sein Portfolio

Daniela Cambone von Stansberry Research befragte kürzlich Gerald Celente zu seiner aktuellen Anlagestrategie.Der viel beachtete Trendforscher besitzt nach eigenen Angaben diverse Kryptowährungen, würde aber an dieser Stelle nicht weiter aufstocken, da er in den Zentralbanken eine große Gefahr für Bitcoin und Co. sehe.Celente prognostiziert eine steigende Inflation, welche schließlich eine Anhebung der Leitzinsen erzwingen dürfte und damit zu einem Einbruch der Märkte führen werde.Der steigende Aktienmarkt gaukle Anlegern momentan eine heile Welt vor, die aber im Falle eines Crashs in sich zusammenbrechen werde. Ein solches Szenario würde letztlich den wahren Zustand des Finanzsystems und die Lage der Bevölkerung (Arbeitslosigkeit, Armut) offenbaren.Er sei entsprechend stark in Gold und Silber investiert.© Redaktion GoldSeiten.de