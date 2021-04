Gold - die Spannung steigt!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das edle Metall in Form des Goldpreises schlug seinen Weg in Richtung des bereits zum Monatsauftakt definierten Level von 1.740 bis 1.765 USD ein. Wenig überraschend hadert Gold nunmehr auf aktuellem Niveau und es wird sich in Bälde klären, ob die Bullen an die jüngste Erholung anknüpfen können oder nicht. Faktisch würde ein Ausbruch über 1.765 USD weiteres Potenzial entfalten, sodass neben der runden Marke von 1.800 USD je Unze, die Niveaus von 1.825, 1.860 USD und evtl. die Marke von 1.920 USD wieder auf die Agenda rücken.Bei einem Verweilen unterhalb von 1.765 USD bleibt der übergeordnete Bias hingegen zunächst bestimmend. Erneute Rücksetzer bis 1.680 USD wären dabei keineswegs überraschend, bevor unterhalb von 1.676 USD weitere Abgaben bis 1.630 USD und ggf. bis 1.600 USD erfolgen könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.