Keine Inflationsangst; Deflationsbedrohung

Auch die Fed möchte ein Stück von ihrem Kuchen haben, doch dieser ist nicht mehr frisch. Jerome Powells Kommentare in seiner Aussage vor dem Senat haben kürzlich einige Aufmerksamkeit erregt. Es folgten viele und unterschiedliche Reaktionen, Interpretationen und Analysen von Beobachtern. Leider erfuhr niemand etwas anderes als das, was man bereits vor Powells Aussage wusste.Die Fed ist sich dieses Problems bewusst. Es ist systematischer Natur und reicht weit über unternehmerische Sorgfaltspflicht, Bankliquidität und die Sicherheit Ihres Brokers hinaus. Jede andere Person (mit Ausnahme von Janet Yellen, Ben Bernanke und Alan Greenspan) denkt, sie verstehe das Problem, doch ihr eingeschränktes Verständnis erlaubt es nicht, die Feinheiten im Verhalten des Fed-Vorsitzenden zu erkennen.Vorsitzender Powell und sein "innerer Kreis" möchten sehr wohl, dass Sie Ihren Fokus auf die Inflation legen. Indem sie von Inflation sprechen, hoffen sie, dass dies ein Verhalten ermutigt, das zu einem Wiederaufleben der Wirtschaftsaktivität führt und den drohenden Wirtschaftskollaps abwendet.Das letzte Stück vom Kuchen ist niemals so lecker und befriedigend wie das erste Stück, das man aus der frisch gebackenen Backware schneidet. Und wir sollten wissen, was in diesem Kuchen steckt. Das Rezept der Fed hat sich nie verändert. Seit mehr als 100 Jahre backen sie denselben Inflationskuchen, der die Leute krank macht. Der Kuchen ist nun alt, fade und zerbröckelt.Die Federal Reserve und alle Zentralbanken, in Kombination mit ihren jeweiligen Regierungen, inflationieren und zerstören ihre eigenen Währungen absichtlich. Es ist ein Plan mit echter Absicht, der es den Banken erlaubt, zu tun, was sie am Besten tun - Geld verleihen. Die Federal Reserve wurde zu dem Zweck gegründet, ein finanzielles System zu kultivieren, das es Banken erlaubt, auf Dauer Geld zu erschaffen und zu verleihen.Die Fed erschafft Geld und die Banken verleihen es. Selbst Privatkundenbanken erschaffen Inflation, indem sie Kredite an ihre Kunden via des Reservebankwesens vergeben. Die Federal Reserve stellt außerdem sicher, dass die US-Regierung all das Geld besitzt, das sie ausgeben möchte.Inflation ist die Abwertung von Geld durch die Regierung. Die Erhöhung der Geldmenge und des Kredits ist Inflation. Die Abwertung von Geld führt zu einem Verlust der Währungskaufkraft, was sich in Form von höheren Preisen aller Waren und Dienstleistungen zeigt. Zusätzlich dazu werden Entscheidungen bezüglich Finanzplanung, Kapitalerhöhung, etc. verzerrt. Diese Auswirkungen der Inflation sind unvorhersehbar.Inflation ist kein spontanes Ereignis, das nur unter bestimmten Umständen eintritt. Inflation ist die bewusste und absichtliche Abwertung der Geldmenge durch die Führungsebene; ob dies nun eine Zentralbank oder eine Regierung ist. Vor dem digitalen Geld, selbst bevor dem Papiergeld, war Inflation ein Problem..."Regierende Monarchen "brachen" kleine Stücke der Münzen ab, die durch Steuern und Abgaben ihrer Untertanen angesammelt wurden. Diese Stücke wurden dann eingeschmolzen und zu neuen Münzen verarbeitet. All diese Münzen gerieten dann in Zirkulation. Und man nahm an, dass sie alle denselben Wert besitzen. Während sich dieser Vorgang weiterentwickelte, wurden die Leute äußerlich argwöhnischer und besorgt. Somit begannen die Machthaber den Edelmetallgehalt der Münzen zu verändern/reduzieren. Dies reduzierte die Kosten, neue Münzen zu produzieren und auszugeben." - Aus " History of Gold as Money ."Deflation ist das Gegenteil von Inflation. Deflation ist eine Kontraktion der Geldmenge und des Kredits. Die Auswirkungen der Deflation führen zu weniger Dollar in Zirkulation und einer Zunahme der Kaufkraft. Die übermächtige Folge der Deflation wäre eine katastrophale, wirtschaftliche Depression, wie die der 1930er Jahre.Deflation ist die größte Angst der Fed. Sie ist das unausweichliche Endresultat von zu viel Inflation. Eine Depression wäre für Banken und deren Kreditaktivitäten nicht gut. Das Problem ist, dass uns der Anleihemarkt erzählt, dass ein Kreditkollaps, Deflation und eine wirtschaftliche Depression bevorstehen. Die Fed weiß das und kann nichts dagegen unternehmen. Aus genau diesem Grund möchte sie, dass Sie wegschauen.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 12. April 2021 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.