De Grey Mining Ltd.: Beeindruckende Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung in Brolga

- Oberflächennahe Infill-Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung im Abstand von 40 m x 40 m in Brolga in Sektion 30680E haben mächtige Zonen mit einheitlicher Goldvererzung durchteuft. Die Ergebnisse in Reihenfolge umfassen:- 78 m mit 2,8 g/t Au ab 33 m in HERC569- 127 m mit 2,1 g/t Au ab 34 m in HERC570- 144 m mit 2,3 g/t Au ab 37 m in HERC571- 108 m mit 2,2 g/t Au ab 65 m in HERC572- 93 m mit 1,3 g/t Au ab 101 m in HERC573- 83 m mit 2,3 g/t Au ab 140 m in HERC574- In der Infill-Sektion bei 30680E wurde der Bohrungsabstand im östlichen Teil von Brolga zu Zwecken der Ressourcenabgrenzung auf 40 m x 40 m reduziert und es zeigte sich eine hervorragende Kontinuität der Vererzung.- Die Vererzung ist in der Sektion in Fallrichtung offen und wird in zukünftigen Bohrprogrammen erweitert.Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Mitteilung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Sektion 30680E in Brolga (siehe Abbildung 2 für Lage der Sektion auf der Karte) De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Die Ergebnisse der oberflächennahen Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung haben das Ausmaß, die Einheitlichkeit und den Gehalt der Brolga-Zone in Hemi bestätigt. Die neuen Ergebnisse zeigen auch, dass Brolga für den Tagebau im großen Maßstab mit niedrigem Abraumverhältnis geeignet ist. Die Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung werden durchgeführt, um das Vertrauen in die erste Ressourcenschätzung auf Hemi zu stärken, die für die Jahresmitte geplant ist.Das Unternehmen verfügt derzeit über vier betriebsbereite RC-Bohrgeräte im gesamten Gebiet Hemi. Diese werden eingesetzt, um auf Erweiterungs- und Explorationszielen in Diucon/Eagle, südlich von Falcon, südlich von Brolga und in Scooby zu bohren. Drei Kernbohrgeräte erweitern das Tiefenpotenzial über Hemi. Drei Aircore-Bohrgeräte avancieren die Erkundung neuer Entdeckungen."In jeder Zone von Hemi, einschließlich Brolga, wurden Infill-Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung niedergebracht. Siehe Abbildungen 1 und 2 sowie Tabellen 1 und 2 in der originalen englischen Pressemitteilung.In Sektion 30680E (Abbildung 1), die 40 m östlich der ursprünglichen Entdeckungssektion 30640E liegt, wurden mächtige Zonen mit in geringer Tiefe liegender Goldvererzung durchteuft. Signifikante Ergebnisse, die die ungefähre wahre Mächtigkeit darstellen, umfassen:- 78 m mit 2,8 g/t Au ab 33 m in HERC569- 127 m mit 2,1 g/t Au ab 34 m in HERC570, einschließlich 92 m mit 2,7 g/t Au- 144 m mit 2,3 g/t Au ab 37 m in HERC571, einschließlich 6 m mit 3,8 g/t Au, 43 m mit 3,6 g/t Au und 43 m mit 3,4 g/t Au- 108 m mit 2,2 g/t Au ab 65 m in HERC572, einschließlich 15 m mit 1,8 g/t Au, 53 m mit 3,0 g/t Au und 18 m mit 2,7 g/t Au und 16 m mit 1,5 g/t Au ab 189 m- 93 m mit 1,3 g/t Au ab 101 m in HERC573, einschließlich 31 m mit 1,0 g/t Au und 44 m mit 1,9 g/t Au- 83 m mit 2,3 g/t Au ab 140 m in HERC574, einschließlich 72 m mit 2,6 g/t AuHEDD018 (Abbildung 1) ist eine PQ-Kernbohrung, die für mehrere Erkundungszwecke niedergebracht wurde. Die Analyseergebnisse aus dieser Bohrung stehen noch aus. Der PQ-Bohrkern bietet einen ganzen Kern mit großem Durchmesser, um detaillierte metallurgische Testarbeiten und geotechnische Studien für zukünftige Tagebaustudien voranzutreiben. Dichtedaten für den gesamten Kern in der Oxid- und Übergangszone sind wichtig, um die Genauigkeit der Tonnageberechnungen für die Ressourcenschätzung zu erhöhen. HEDD018 ist eine von derzeit 16 PQ-Kernbohrungen, die in Brolga, Aquila, Crow und Falcon niedergebracht werden.- 6 m mit 5,8 g/t Au ab 75 m und 7 m mit 2,2 g/t Au ab 125 m in HERC576- 7 m mit 3,1 g/t Au ab 146 m in HERC577- 4 m mit 4,8 g/t Au ab 104 m, 16 m mit 2,9 g/t Au ab 136 m und 2 m mit 9,7 g/t Au ab 160 m in HERC578- 17 m mit 1,4 g/t Au ab 114 m, 5 m mit 7,7 g/t Au ab 150 m und 23 m mit 1,3 g/t Au ab 177 m in HERC669- 34 m mit 1,6 g/t Au ab 192 m in HERC670Derzeit werden westlich und südlich von Brolga Erweiterungsbohrungen niedergebracht. Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Phil Tornatora zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Phil Tornatora ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora ist ein Mitarbeiter der De Grey Mining Ltd.. Herr Tornatora verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu. 